ATV
20.05.2026 15:54

Ђаци бјеже од овог занимања: Плата и до 2.500 евра мјесечно, али клупе празне
Предсједник Форума средњих стручних школа Милорад Антић открио је које струке немају довољно ученика, а које биљеже рекордну конкуренцију.

Док мајстори зарађују и до 2.500 евра мјесечно, а дневнице им достижу и 100 евра, учионице у којима се школују зидари, тесари, месари и пекари остају полупразне.

Смјерови за које нема интересовања

Интересовање ученика за профиле у оквиру грађевинске струке, као што су зидари, тесари и армирачи, на изузетно је ниском нивоу. Поред грађевинарства, на листи најмање атрактивних смерова налазе се и текстилство и кожарство, пољопривреда, шумарство и обрада дрвета, као и жељезнички саобраћај.

То је изузетно тражено занимање, а раде нам приучени мајстори. Плата је, ако се ради пет дана недељно, око 2.500 евра, а дневница од 80 до 100 евра. Слабо је интересовање за пекаре и месаре иако је добра зарада, и до 1.500 евра мјесечно, као и за текстилну струку – каже Милорад Антић, предсједник Форума средњих стручних школа.

Посебно га брине слабо интересовање за пољопривредне школе, изузев смјера ветеринарски техничар.

Велика конкуренција

С друге стране, годинама влада велико интересовање за гимназије и медицинске школе, али и за Ваздухопловну академију, где на једно место конкурише чак седам ученика.

– Тражена су занимања као што су електричар, инсталатер грејања, водовода и клима-уређаја, кувар, посластичар и конобар. За нека од тих места конкурише чак пет ученика. Слиједе масер и фризер, као и механичар за моторна возила – плата је минимум 1.500 до 1.600 евра, а потражња је огромна — објашњава Антић.

Зараде које маме ученике

Куваре и електричаре послодавци плаћају од 1.500 до чак 3.000 евра месечно, масери, фризери и посластичари не зарађују испод 1.500 евра, а молери у сезони кречења могу месечно да зараде и преко 3.000 евра.

Сви ови профили под‌једнако су тражени и у земљама бивше Југославије и на Западу.

Оквир – Профил и зарада:

Електротехничар обновљивих извора енергије: 2.000-5.000 евра

Ваздухопловна академија: 2.000-5.000 евра

Кувар: 2.000-3.000 евра

Електричар: 1.500-3.000 евра

Конобар: до 2.000 евра

Масер: до 2.000 евра

Посластичар: 1.500-2.000 евра

Фризер: 1.500-2.000 евра

План уписа

Планом уписа у средње школе за школску 2026/2027. годину предвиђено је 71.614 места у средњим стручним школама и гимназијама широм Србије. Завршни испит за око 64.000 осмака заказан је за 15, 16. и 17. јун.

Највеће интересовање за упис у гимназије претходних година биљежено је у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, где је за упис у неке гимназије потребно преко 90 бодова. У мањим срединама интересовање за гимназије знатно је слабије, преноси Курир.

