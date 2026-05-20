Опозиција без Вукановића потписала споразум: Познато када излазе с именима

Аутор:АТВ
Коментари:9
Опозиционе странке у Републици Српској, ПСС, СДС и Народни фронт, потписали су у сриједу споразум о заједничком дјеловању на изборима.
Састанку опозиције није присуствовао Небојша Вукановић, лидер Листе за правду и ред, тако да је споразум потписан без њега.
Такође, нису још увијек договорена имена кандидата на предстојећим октобарским изборима.
Фокус састанка опозиционих странака био је на усаглашавању коалиционог споразума и заједничког наступа на наредним изборима. Лидери странака поручили су да раде на формирању једне опозиционе колоне, уз заједничке кандидате за предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва БиХ.
Навели су да ће коначни ставови и имена кандидата бити познати након наредног састанка 31. маја, те поручили да желе избјећи подјеле унутар опозиције, које би, како тврде, ишле у корист СНСД-у.
Опозиционе странке поручују да им је циљ показати јединство и понудити заједничку платформу за политичке промјене.
