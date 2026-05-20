Logo
Large banner

Опозиција без Вукановића потписала споразум: Познато када излазе с именима

Аутор:

АТВ
20.05.2026 16:37

Коментари:

9
Састанак опозиције у Бањалуци
Фото: АТВ

Опозиционе странке у Републици Српској, ПСС, СДС и Народни фронт, потписали су у сриједу споразум о заједничком дјеловању на изборима.

Састанку опозиције није присуствовао Небојша Вукановић, лидер Листе за правду и ред, тако да је споразум потписан без њега.

Такође, нису још увијек договорена имена кандидата на предстојећим октобарским изборима.

Милорад Додик

Република Српска

Додик потврдио: Коалиција заједно излази на изборе, СНСД предлаже кандидате

Фокус састанка опозиционих странака био је на усаглашавању коалиционог споразума и заједничког наступа на наредним изборима. Лидери странака поручили су да раде на формирању једне опозиционе колоне, уз заједничке кандидате за предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва БиХ.

Навели су да ће коначни ставови и имена кандидата бити познати након наредног састанка 31. маја, те поручили да желе избјећи подјеле унутар опозиције, које би, како тврде, ишле у корист СНСД-у.

Опозиционе странке поручују да им је циљ показати јединство и понудити заједничку платформу за политичке промјене.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

опозиција

Избори 2026

Драшко Станивуковић

Јелена Тривић

Небојша Вукановић

Бранко Блануша

Коментари (9)
Large banner

Више из рубрике

Предсједник СНСД-а Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци

Република Српска

Додик: Мост у Градишци привремено отворен на 100 година

3 ч

0
Предсједник Социјалистичке партије Петар Ђокић

Република Српска

Ђокић: Република Српска из свега изашла још јача

3 ч

0
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ

Република Српска

Цвијановић: Наши приоритери су побједа за Српску и увијек ће тако бити

3 ч

0
Три бунта конвертибилних марака

Република Српска

Стиже повећање пензија и плата у Српској, познато и када

3 ч

4

  • Најновије

19

46

Нова права за хероје Српске: Стижу већа примања за борце

19

43

Туга потресла српски спорт: Преминуо Милош Медић

19

39

Трамп: Једино питање је да ли ћемо "завршити посао"

19

30

"Уставни суд БиХ мора да се држи Устава и закона"

19

25

Познато када почиње нови круг преговора Ирана и САД-а

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner