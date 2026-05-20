Многи дијелови Бањалуке сутра остају без струје

Због најављених радова сутра ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.
Дио улице Булевар војводе Степе Степановића струје неће имати од 08:30 до 13:30, док дио насеља Мишин Хан од 09:00 до 15:00 часова.
Дио насеља Петрићевац и дијелови улица Илије Гарашанина, Мајора Драге Бајаловића, Мире Цикоте, Хајдук Вељкова, Луке Вукаловића, Књаза Милоша, Милана Цвијетића, Бранка
Пердува, Пољског партизанског батаљона и Саве Текелије струје неће имати од 10:30 до 12:00 часова.
Од 11:00 до 13:30 струје неће имати дио улице Крајишких бригада и Ранка Шипке, док дијелови улица Краља Александра И Карађорђевића од 09:00 до 14:00 часова.
