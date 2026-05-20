Улице пуне паса луталица: Да ли су Бањалучани безбједни?

Аутор:Марија Милановић
У Бањалуци су, судећи по ономе што можемо свакодневно видјети, пси луталице постали равноправни чланови бањалучког друштва.
Улице, игралишта, шеталишта па чак и тротоари, на којима слободно леже и тиме спречавају нормално кретање, постали су њихов терен.
Родитељи страхују за дјецу јер је немогуће протеклих дана боравити на неком од игралишта, а да чопор паса не „окупира“ исто.
„Немам страх, никад на срећу нисам доживјела неугодну ситуацију нити ме неки пас напао, али ми није свеједно кад их видим. Посебно ми је неугодно сама ујутро ако идем на посао или чекам на станици, а они се разиграју туда. Ипак, ја сам сама, њих је више, гладни су, није томе вјеровати“, рекла је Славка П.
Како она наводи, бањалучко насеље Кочићев вијенац, у ком годинама уназад живи не памти овај број паса луталица.
Поред Кочићевог вијенца, псе је могуће срести у сваком дијелу града па и самом центру, јер Полиција за псе Града Бањалука није више на снази.
Гдје је и зашто нестала „Полиције за псе“, коју је градоначелник Драшко Станивуковић формирао још 2022. године као велико системско рјешење за контролу напуштених животиња и неодговорних власника?
Служба је формално успостављена и до 2024. године запримила је више од 1.200 пријава, а пројекат никада није прерастао у озбиљан оперативни систем.
Разлог оваквог расплета није познат, а ако је судити ситуацији на терену, реакција надлежних је неопходна јер је видан пораст паса луталица у граду на Врбасу.
