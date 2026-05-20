Logo
Large banner

Улице пуне паса луталица: Да ли су Бањалучани безбједни?

Аутор:

Марија Милановић
20.05.2026 09:56

Коментари:

0
пси луталице парк игралиште
Фото: ATV

У Бањалуци су, судећи по ономе што можемо свакодневно видјети, пси луталице постали равноправни чланови бањалучког друштва.

Улице, игралишта, шеталишта па чак и тротоари, на којима слободно леже и тиме спречавају нормално кретање, постали су њихов терен.

Родитељи страхују за дјецу јер је немогуће протеклих дана боравити на неком од игралишта, а да чопор паса не „окупира“ исто.

Пас у центру града
Пас у центру града

„Немам страх, никад на срећу нисам доживјела неугодну ситуацију нити ме неки пас напао, али ми није свеједно кад их видим. Посебно ми је неугодно сама ујутро ако идем на посао или чекам на станици, а они се разиграју туда. Ипак, ја сам сама, њих је више, гладни су, није томе вјеровати“, рекла је Славка П.

Како она наводи, бањалучко насеље Кочићев вијенац, у ком годинама уназад живи не памти овај број паса луталица.

Поред Кочићевог вијенца, псе је могуће срести у сваком дијелу града па и самом центру, јер Полиција за псе Града Бањалука није више на снази.

Пси луталице игралиште
Пси луталице игралиште

Гдје је и зашто нестала „Полиције за псе“, коју је градоначелник Драшко Станивуковић формирао још 2022. године као велико системско рјешење за контролу напуштених животиња и неодговорних власника?

Служба је формално успостављена и до 2024. године запримила је више од 1.200 пријава, а пројекат никада није прерастао у озбиљан оперативни систем.

Пси луталице

Бања Лука

Пси луталице "окупирали" Купусиште

Разлог оваквог расплета није познат, а ако је судити ситуацији на терену, реакција надлежних је неопходна јер је видан пораст паса луталица у граду на Врбасу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пси луталице

Азил за псе

Бањалука

Чопор паса

Полиција за псе

Драшко Станивуковић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бањалука обиљежава Спасовдан: Обустава саобраћаја у више улица

Бања Лука

Бањалука обиљежава Спасовдан: Обустава саобраћаја у више улица

2 ч

0
Одржан састанак између предсједника Савеза средњошколаца Стефана Раковића, предсједника Скупштине Савеза Андреја Средића и предсједника Скупштине града Бања Лука Љубе Нинковића.

Бања Лука

Нинковић пружио подршку даљњем раду Савеза средњошколаца

13 ч

0
Матура Медицинске школе у Бањалуци, 19.05.2026

Бања Лука

Матуранти Медицинске школе прослављају завршетак школовања

15 ч

0
Више бањалучких улица сутра остаје без струје

Бања Лука

Више бањалучких улица сутра остаје без струје

17 ч

0

  • Најновије

11

17

Филиповић: Нови гранични прелаз у Градишци значајан посебно за дијаспору

11

11

Амиџић: Уз аплауз народа пала још једна блокада, Српска не чека и не стаје!

11

09

Умро бивши кошаркаш Олимпијакоса који је исписао историју

11

04

Туристичке агенције раде без застоја: Хантавирус и ебола не брину грађане

11

03

Додик: Српска и Србија посвећене очувању мира, економском развоју и просперитету

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner