Бањалука обиљежава Спасовдан: Обустава саобраћаја у више улица

У Бањалуци ће данас и сутра бити дјелимично обустављен саобраћај због обиљежавања крсне славе града Спасовдана.
Саобраћај ће бити обустављен у Улици краља Петра I Карађорђевића, од Алеје Светог Саве до Улице Марије Бурсаћ, од данас, 20. маја, у вечерњим часовима, па до сутра, 21. маја.
Улица краља Петра I Карађорђевића
Српска улица затворена 21. маја од 18 до 22 часа
"Обустава ће бити спроведена у четвртак и у вечерњим часовима и то у Српској улици, од Улице краља Петра I Карађорђевића до Улице Ивана Фрање Јукића", наводе из Одјељења за саобраћај и путеве.
Додају да се саобраћај на поменутом потезу неће моћи одвијати 21. маја од 18 до 22 часа.
За вријеме трајања обуставе саобраћаја, како додају, на линијама јавног превоза путника које саобраћају Улицом краља Петра I Карађорђевића, дио од Алеја Светог Саве до Булевара цара Душана, биће извршено преусмјеравање аутобуса из смјера сјевера из Улице краља Петра I Карађорђевића десно улицама Вука Караџића, Ранка Шипке, лијево на транзит до кружног тока, Булеваром цара Душана и даље регистрованом трасом, а у супротном смјеру аутобуси саобраћају регистрованом трасом, односно улицама Книнска, Видовданска и даље постојећом трасом.
За вријеме трајања обуставе саобраћаја регулисање и преусмјеравање саобраћаја вршиће се на прописан начин од стране припадника службених лица МУП-а Републике Српске, преносе Независне.
