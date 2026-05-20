Logo
Large banner

Бањалука обиљежава Спасовдан: Обустава саобраћаја у више улица

Аутор:

АТВ
20.05.2026 08:27

Коментари:

0
Бањалука обиљежава Спасовдан: Обустава саобраћаја у више улица
Фото: АТВ

У Бањалуци ће данас и сутра бити дјелимично обустављен саобраћај због обиљежавања крсне славе града Спасовдана.

Саобраћај ће бити обустављен у Улици краља Петра I Карађорђевића, од Алеје Светог Саве до Улице Марије Бурсаћ, од данас, 20. маја, у вечерњим часовима, па до сутра, 21. маја.

Улице и термини обуставе саобраћаја у Бањалуци

Улица краља Петра I Карађорђевића

  • 20. мај од 19.45 до 22 часа
  • 21. мај од 10.30 до 12.30 часова

Српска улица затворена 21. маја од 18 до 22 часа

"Обустава ће бити спроведена у четвртак и у вечерњим часовима и то у Српској улици, од Улице краља Петра I Карађорђевића до Улице Ивана Фрање Јукића", наводе из Одјељења за саобраћај и путеве.

Додају да се саобраћај на поменутом потезу неће моћи одвијати 21. маја од 18 до 22 часа.

Линије јавног превоза

За вријеме трајања обуставе саобраћаја, како додају, на линијама јавног превоза путника које саобраћају Улицом краља Петра I Карађорђевића, дио од Алеја Светог Саве до Булевара цара Душана, биће извршено преусмјеравање аутобуса из смјера сјевера из Улице краља Петра I Карађорђевића десно улицама Вука Караџића, Ранка Шипке, лијево на транзит до кружног тока, Булеваром цара Душана и даље регистрованом трасом, а у супротном смјеру аутобуси саобраћају регистрованом трасом, односно улицама Книнска, Видовданска и даље постојећом трасом.

За вријеме трајања обуставе саобраћаја регулисање и преусмјеравање саобраћаја вршиће се на прописан начин од стране припадника службених лица МУП-а Републике Српске, преносе Независне.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Спасовдан

Бањалука

обустава саобраћаја

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Одржан састанак између предсједника Савеза средњошколаца Стефана Раковића, предсједника Скупштине Савеза Андреја Средића и предсједника Скупштине града Бања Лука Љубе Нинковића.

Бања Лука

Нинковић пружио подршку даљњем раду Савеза средњошколаца

13 ч

0
Матура Медицинске школе у Бањалуци, 19.05.2026

Бања Лука

Матуранти Медицинске школе прослављају завршетак школовања

15 ч

0
Више бањалучких улица сутра остаје без струје

Бања Лука

Више бањалучких улица сутра остаје без струје

17 ч

0
Ничу нове зграде у Борику, рушења већ започела

Бања Лука

Ничу нове зграде у Борику, рушења већ започела

1 д

0

  • Најновије

11

17

Филиповић: Нови гранични прелаз у Градишци значајан посебно за дијаспору

11

11

Амиџић: Уз аплауз народа пала још једна блокада, Српска не чека и не стаје!

11

09

Умро бивши кошаркаш Олимпијакоса који је исписао историју

11

04

Туристичке агенције раде без застоја: Хантавирус и ебола не брину грађане

11

03

Додик: Српска и Србија посвећене очувању мира, економском развоју и просперитету

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner