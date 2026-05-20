Петровић за АТВ: Година за Електропривреду започела позитивно

У односу на претходне двије године, стање у Електропроивреди у овој години знатно је боље, а чему су допринијели повољни хидролошки услови, рекао је генерални директор "Електропривреде Републике Српске" Лука Петровић за АТВ.
„Протекле двије године, 2024. и 2025. биле су изузетно хидролошки неповољне године, а што значи да смо имали недостатак енергије у нашем систему из хидроелектрана и да смо ту енергију морали надомјестити куповином на иностраном тржишту и наравно да је то изазвало да наша просјечна цијена буде далеко већа од оне коју имамо из своје производње“, казао је Петровић.
Петровић је нагласио да то није профактурисано грађанима и привреди Републике Српске, иако је Електропривреда имала значајне увозе енергије у двије претходне године. Како наводи, Влада Републике Српске је одличила да на уштрб позитивног пословања Електропривреде грађане и привреду Српске остави нетакнуте, а када се говори о цијенама електричне енергије.
„Оно што се највише коментарише је – а зар није повећан рачун струје у јануару ове године? Тачно, повећан је али тај дио новца одлази искључиво операторима дистрибутивног система, односно нашим дистрибутивним предузећима јер је повећан само њихов удио, који се повећава и правда у Регулаторној агенцији за енергети“, казао је Петровић.
Даље, Петровић појашњава да рачуни за утрошак електричне енергије нису повећани, а дио рачуна за мрежарину јесте повећан и он је искључиво приход дистрибутивне дјелатности.
„Наравно да и то што су тражили дистрибутивни оператери није скроз прихваћено и морам да кажем да им је ипак у овом тренутку то да стабилизују своје инвестиционе пројекте јер видљиво је да имамо проблема у дистрибутивној мрежи. Видљиво је да су имали трогодишњи фиксни аранжман. Видљиво је да су у те три године порасле и плате као и трошкови пословања, одржавања, и инвестиционе вриједности и видљиво је да нису имали прихода од фиксних накнада, које су успостављене давне, 2021. године на 2022. годину“, казао је Петровић.
Дистрибутивна дјелатност сад може да планира озбиљне инвестиционе захвате, који ће се реализовати у наредних годину до двије дана, изразио је наду Петровић.
„Наравно, дугорочно из кредитних аранжмана да се ријеши комплетно питање дистрибуције. Ова година је била изузетно хидролошки повољна на почетку. Ми то знамо већ око Божића да су кренуле озбиљне падавине, да смо напунили акумулацију, да смо имали сњегова, и да хидроелектране и данас раде изузетно добро у ово доба године. Ипак је ово средина маја мјесеца и имамо добру хидрологију и на Дрини и на Врбасу, али имамо и акумулацију коју чувамо за јула и августа“, казао је Петровић.
Петровић наглашава да и у посљедњих двадесетак дана квота у акумулацији у Билећи мирује те се скоро и не ради ни са Дубровником ни са Гранчаревом, а које су према његовим ријечима, мале количине у односу на њихов потенцијал.
„Чувамо енергију јер нам Термоелектрана Гацко 1. јуна одлази на ремонт и онда морамо наравно имати енергију из акумулације и то је једини начин да не купујемо енергију. Тако да је ова година почела позитивно, тромјесечни план је завршен позитивно. Угљевик је наравно у минусу јер није радио ево четири мјесеца и данас је ван погона и биће наредних неколико дана ван погона док се не консолидују неке ствари јер нам је важан Угљевик да нам буде у погону“, казао је Петровић.
Како каже, није било лако консолидовати све проблеме који су били нутар РиТЕ Угљевика те је Влада Републике Српске стала иза проблема недостатка угља, откупила концесију „Комсара“ и тим откупом се стекла будућност Угљевика, 24 године рада термоелектране и рудника и то је нешто што је стабилно, како тврди Петровић.
„РиТЕ Угљевик се ослободио, да кажемо било каквих плаћања по питању словеначке арбитраже, односно арбтраже с Словенцима и тај терет је пао на матично предузеће, а ако то не може матично предузеће, онд ће Влада Републике Српске прискочити у помоћ. Тачно је да је то штета финансијска, тачно је да су то Словенци направили од својих средстава, тачно је да смо им били дужни да им испоручујемо трећину електричне енергије по трошковној цијени у самом Угљевику, која се оствари. Међутим, 15 година то нисмо радили, од 1996. када се електрана вратила у рад до 2011. Од 2011 до краја 2023. смо морали платити то обештећење и од 2023. испоручујемо електричну енергију, односно од 1. фебруара 2024. испоручујемо трећину енергије по тој нижој цијени и тиме је Електропривреда као снабдјевач остала без трећине енергије из Угљевика.
Како он наводи, постоје европски услови, односно односи између твије државе БиХ и Словеније гдје је утврђена заштита инвестиција без обзира на вријеме када су направљене те се морало доћи до тога да Словенци добију своја средства уложена осамдесетих година.
Петровић се осврнуо и на ХЕ „Дабар“ те тврдње како су Кинези отишли, радови стали те јавност због тога располаже непровјереним информацијама.
„Тачне информације су да кинеска Ексим банка активно прати ппројекат. Они нису само одобрили кредит и онда ајте ви трошите. Не, они прате пројекат. Имамо два пројекта, завршетак тунела Невесиње-Дабар и то је оно што смо у новембру мјесецу завршили и пробили, треба да се још заврши дио облоге, остало је још мало, можда 5 процената од укупне дужине тунела и тиме ће тунел бити предан. Међутим, док га нисмо пробили, док нисмо потврдили када ћемо га предати, а предајемо га у окторбу ове године, они су неколико мјесеци анализирали зашто се то није урадило раније и да ли ће то утицати а цјелокупан пројекат. Њима је интерес да се пројекат заврши у року, њима је интерес да им враћамо анимоитет, а наш је циљ да што прије добијемо мегават сате електричне енергије из ове електране“, казао је Петровић.
Процедуре код Кинеза су како каже Петровић врло споре те су они затражили и додатну гаранцију да се пројекат мора завршити у октобру те да је њихова намјера праћење финансирања пројекта јер уколико не би испоштовали договор, Електропривреда би сносила даље трошкове изградње.
„Сасвим логично с њихове стране. Желе да пројекат буде на мрежи и то смислу комуникација већ од пробијања тунела новембра 2025. до протеклих двадесетак дана, трајало је усаглашавање, имали смо празнике и они су имали празнике, а комуникације су видео линком и личне и то је трајало по четити пет мјесеци и вјерујте из тих разлога дошло је до неплаћања приспјелих ситуација извођача према банци, не према нама као инвеститорима, и тај дио је достигао преко 32 милиона евра и ових дана се очекује да ће се извршити плаћање доспјелих ситуација и из тих ситуација извођач је морао из својих средстава морао да финансира трошкове у протеклих неколико мјесеци, како радови не би стали“, појаснио је Петровић.
Он је потврдио да су радови успорили, али да то не представља проблем за извођача јер он уводи по три смјене, посједују и своје подизвођаче, те је поручио да ће засигурно и са извођачима редефинисати уговорне односе, а све у циљу да се искористи кредит кинеске банке.
