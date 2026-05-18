Заборављено благо у вашој кући: Колекционари за ово плаћају читаво богатство

Аутор:АТВ
Заборављена кутија коју годинама премјештате по кући можда крије озбиљну зараду јер стари телефони више нису само обичан електронски отпад.
Колекционари широм свијета данас очајнички трагају за ријетким ретро моделима и спремни су да за њих плате читаво богатство. Апсолутна звијезда овог новог тржишта су уређаји компаније Apple, тачније прва генерација iPhone телефона која је на једној аукцији достигла цијену од невјероватних 175.000 евра.
Вртоглаву суму држи фабрички запакован iPhone од 4GB из 2007. године, што доказује да неки стари уређаји имају статус историјских икона. Ова специфична верзија се продавала веома кратко јер су купци радије бирали модел са више меморије, па је овај телефон аутоматски постао екстремно риједак на планети. На каснијим јавним продајама, сачувани примјерци са оригиналним рачунима из продавнице без проблема су достизали вриједности од преко 120.000 евра.
Ипак, ретро тржиште је склоно великим промјенама и цијене могу нагло да варирају у зависности од тренутне потражње купаца. Поједини iPhone модели са 8GB меморије некада су продавани за 58.000 евра, док су на каснијим аукцијама једва пребацили цифру од 9.000 евра. Најважнији фактор који диктира коначну вриједност није сам бренд, већ чињеница у каквом је стању уређај и да ли посједује оригинално фабричко паковање.
Највише новца доносе телефони који никада нису отварани и који на себи имају нетакнуту фабричку фолију и доказ о поријеклу. Поред Apple телефона, на цијени су и други чувени брендови као што је легендарна Моторола DynaTAC 8000X, познатија као прва мобилна цигла. Колекционари озбиљно лове и моделе попут неуништиве Нокије 3310 или луксузне верзије Нокиа 8800, али су свјесни да највеће историјске рекорде ипак држи прва генерација iPhone уређаја.
Прије него што одлучите да рашчистите кућу и баците стару технологију, добро провјерите шта тачно имате у фиокама. Уколико се уз уређај пронађе оригинална кутија, пуњач или упутство, цијена може да скочи и неколико пута, преноси Телеграф.
