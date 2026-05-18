Вечерас до поноћи ово морате да урадите: Сутра славимо великог свеца

У православном календару 19. маја се обиљежава дан посвећен Праведном Јову, светитељу који се у народном предању памти као симбол неуништиве вјере и истрајности.
Вече уочи празника, према вјеровањима, има посебну духовну тежину, па се у многим домовима пале свијеће и изговарају молитве за заштиту породице и дома.
Праведни Јов, познат и као Јов Патник, према предању је живио у давна времена и био познат по богатству, породици и побожности. Његова прича заузима посебно мјесто у религијском учењу јер говори о искушењу вјере које превазилази људске границе издржљивости.
Према библијском предању, Јов је изгубио све што је имао – породицу, имање и здравље – али ни у најтежим тренуцима није изгубио повјерење у Бога. Управо због те непоколебљивости сматра се једним од највећих симбола духовне снаге и стрпљења.
У народној традицији овај дан се доживљава као вријеме мира и тишине, посвећено унутрашњем смирењу и породичној хармонији. Вјерује се да начин на који се дочекује празник може имати симболичан утицај на наредни период.
У многим домовима вече прије празника се проводи уз упаљену свијећу и молитву Праведном Јову, са жељом за здравље, заштиту и спокој у кући.
Постоји и вјеровање да се на дан празника из куће не износи ништа, нарочито нешто драго, јер се сматра да се тиме може „изнијети“ и дио благостања и среће.
Такође се избјегавају свађе, тешке ријечи и негативна енергија, јер се Праведни Јов у традицији поштује као заштитник оних који трпе и истрајавају у неправди.
У многим породицама вечерас се изговара молитва Праведном Јову, најчешће у миру дома и уз упаљену свијећу. Вјерници се њоме обраћају светитељу са жељом за снагу, утјеху и заштиту.
Вјерује се да молитва упућена у тишини има посебно значење, јер симболично повезује човјека са његовом унутрашњом вјером и спокојем.
