Отворене пријаве за м:тел Љетну академију 2026: Пракса за студенте ИКТ усмјерења

АТВ
18.05.2026 16:03

М:ТЕЛ љетња академија 2026.
Фото: Уступљена фотографија

Компанија м:тел отворила је позив за пријаве на програм стручне праксе „Љетна академија 2026“, који ће бити одржан током августа 2026. године.

Програм је намијењен студентима техничких и ИТ усмјерења који желе да стекну практично искуство кроз рад на стварним ИТ пројектима, унаприједе своја знања и упознају се са радом у професионалном пословном окружењу.

Право пријаве имају студенти сљедећих факултета: ЕТФ Бањалука, ЕТФ Источно Сарајево, ФЕТ Тузла, ПМФ Бањалука и ФТН Нови Сад.

Током Љетне академије учесници ће радити у мањим тимовима уз подршку ментора из компаније, кроз практичне задатке и пројекте из савремених технолошких области.

Фокус програма је на стицању практичних искустава и упознавању начина рада у професионалном ИТ окружењу, уз посебан акценат на тимском раду и сарадњи са другим тимовима, чиме се подстиче размјена знања и стиче шира слика о функционисању савремених ИТ система.

Пријаве за „Љетну академију 2026“ отворене су до 18. јуна 2026. године, а све додатне информације о областима праксе, условима пријаве и начину аплицирања доступне су на адреси: www.mtel.ba/praksa.

Позивамо све заинтересоване студенте да се пријаве и кроз праксу стекну нова знања и искуства значајна за будући професионални развој у ИТ сектору.

