Додајте један састојак у шампон и спријечите опадање косе

Опадање косе није само естетски проблем, већ и озбиљан психолошки ударац. Заборавите скупе и често неефикасне препарате, јер стручњаци све више пажње посвећују природним састојцима попут рузмарина, за који постоје докази да може помоћи у успоравању прорјеђивања косе и подстаћи њен раст.
Индустрија његе косе вриједи милијарде, али многи производи против опадања косе често не дају очекиване резултате. Када послије сваког прања у сливнику остану праменови косе, лако је ухватити панику.
У таквим ситуацијама људи често посежу за разним кућним методама или скупим шампонима који углавном садрже агресивне детерџенте и мало активних састојака.
Стручњаци наводе да је за стимулацију фоликула длаке важна добра циркулација крви у тјемену, односно бољи доток кисеоника и хранљивих материја до коријена длаке.
Правилна употреба рузмарина подразумијева да се у количину шампона за једно прање додају три до пет капи 100 одсто етеричног уља рузмарина. Смјесу треба промијешати и одмах нанијети на влажно тјеме.
Шампон не треба одмах испрати. Препоручује се њежно масирање тјемена врховима прстију најмање три минута како би активни састојци имали времена да дјелују.
Блага масажа додатно подстиче циркулацију и побољшава прокрвљеност коже главе. Након тога пјену треба оставити још неколико минута прије испирања млаком водом, јер врела вода може додатно исушити кожу и оштетити коријен длаке.
За здраву и сјајну косу важно је запамтити да се шампон наноси само на тјеме, док се дужина косе чисти пјеном која се слива током испирања, преноси БЛ портал.
На крајеве косе препоручује се наношење регенератора или маски са састојцима попут пантенола или аргановог уља, који помажу затварању кутикуле длаке и дају коси сјај.
Стручњаци наглашавају да су стрпљење и досљедност кључни, јер је раст косе биолошки процес који захтијева вријеме и правилну његу.
