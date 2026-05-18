Погледајте ово прије него кренете у Грчку! Секунда непажње и узеће вам СВЕ, чак и кофере из гепека

Крађе из аутомобила и провале данас су глобални проблем са којим се сусрећу људи широм свијета, па ни Грчка у томе није изузетак.
Ипак, према најновијим информацијама грчке полиције, број оваквих случајева у туристичким мјестима и у Солуну последњих година биљежи пад у односу на ранији период. Овај позитиван тренд примјетан је и кроз знатно мањи број пријава које платформа Грчка Инфо добија од самих туриста. Вјерује се да је кључни разлог за то већи опрез и боља информисаност наших грађана. Управо зато, на почетку сваке љетње сезоне, редовно се упућују упозорења и подсјећања на најважније савјете за безбједније путовање и боравак на мору.
Циљ ових препорука није ширење страха, већ подсјећање на неколико кључних корака који могу помоћи да љетовање прође мирно, без непријатности, како бисмо сви заједно путовали безбједније, спремније и опуштеније.
Искуства туриста и полицијски подаци показују да се лопови углавном не задржавају дуго на мјесту крађе, а само обијање аутомобила често траје свега неколико секунди.
Криминалци користе различите методе, почевши од разбијања мањег бочног стакла и обијања брава, па све до ненасилног откључавања возила и директне крађе ствари из гепека док су туристи у маркету или на плажи. Посебно су на мети аутомобили страних регистарских таблица који су пуни кофера и личних ствари, и то најчешће првог дана по доласку у Грчку или последњег дана пред сам повратак кући.
Лопови веома добро знају навике возача и мјеста на којима туристи најчешће стају одмах након преласка границе. Најкритичније тачке су велики супермаркети попут Лидла, робне куће Јумбо и ИКЕА, као и други велики тржни центри, отворени паркинзи у центру Солуна и паркиралишта надомак популарних плажа.
Најважније правило које сви путници морају да усвоје гласи: никада не остављајте вриједне ствари у аутомобилу, чак ни када излазите "на само пет минута". На видном мјесту у возилу не смију се остављати новац, новчаници, телефони, таблети, лаптопови, фото-апарати, дронови, али ни лична документа, пасоши, торбе, кључеви, па чак ни ситнице попут парфема и наочара. Многи туристи живе у заблуди да лопов неће разбити стакло због ситнице, међутим, довољне су обичне наочаре или празна женска ташна да привуку пажњу и наведу некога на помисао да се у возилу крије нешто вриједно. Чак и у сценарију где ништа није украдено, штета због разбијеног прозора или уништене браве може бити огромна и може потпуно покварити летовање.
Посебан опрез савјетује се током викенда. На основу вишегодишњих пријава туриста, приметно је да су обијања аутомобила учесталија нерадним данима, нарочито на популарним плажама, у бич баровима, на великим паркинзима и у данима када се одвија смјена туриста. Већа гужва аутоматски значи и већи број потенцијалних мета.
Иако навођење специфичних локација не значи да ће се сваком возачу догодити непријатност, на овим мјестима свакако треба бити додатно опрезан. Према пријавама туриста из претходних година, крађе су се дешавале на паркингу маркета Лидл у Никитију, на паркинзима објеката ИКЕА, Јумбо и Оне Салоница у Солуну, као и у самом центру овог града - код Беле Куле, у околини трга Аристотелис и на паркингу Зејтинлика. Инциденти су забиљежени и на паркингу аква-парка Wатерланд, на паркингу код кампа Платанитси, као и на популарним плажама као што су Оранге Беацх, Тиганиа, Парадисе Кавоуротрипес, Голден Беацх Палиоури и Арк Беацх Сарти на Халкидикију, те на плажама Парадисе и Алики на Тасосу, као и у беацх бару Сахара у Неа Ираклији.
Једна од најчешћих грешака коју туристи праве јесте одлазак директно са граничног прелаза у велике маркете и тржне центре уз аутопут. Лопови циљано вребају ове локације јер знају да су возила тада препуна кофера, вриједне технике, новца и пасоша. Уколико је куповина одмах по доласку неопходна, препоручује се да једна особа обавезно остане поред аутомобила, да се кофери не остављају на сједиштима и да се сва техника и документа понесу са собом.
Посљедњих година више породица из Србије пријавило је обијање аутомобила на паркингу у близини Српског војничког гробља Зејтинлик у Солуну. Иако се на овом мјесту повремено поставља упозорење да посјетиоци не остављају вредне ствари у возилима, туристи јављају да се те табле неријетко уклањају. Према ранијим савјетима дугогодишњег чувара гробља, деда Крстимира Тзопаса, возачи би требало да избегавају паркинг одмах поред гробља. Много је безбједније паркирати возило код оближњег маркета "Мој Маркет" или, уколико је аутомобил пун ствари, користити неку од затворених гаража са чуваром. О овоме посебно треба водити рачуна уколико Зејтинлик посјећујете у повратку са љетовања.
Поред класичног обијања, посљедњих година све је учесталији такозвани "ненасилни улазак" у аутомобиле. Сценарио је увек сличан: возач паркира аутомобил, притисне дугме за даљинско закључавање и удаљи се, а по повратку затиче празан ауто без икаквих видљивих трагова провале. Искуства туриста и писање медија указују на то да лопови користе специјалне електронске уређаје који ометају сигнал даљинског кључа. На тај начин аутомобил заправо остаје откључан, иако возач вјерује да га је обезбједио. Због тога је од пресудног значаја да након закључавања увијек руком проверите кваку и увјерите се да су врата закључана, да не остављате вриједности чак ни у гепеку, и да добро осмотрите околину уколико примјетите сумњиве особе на паркингу.
У Никитију су тако забиљежени случајеви гдје су породицама из Србије из гепека нестајали кофери и техника вриједна више хиљада евра, док су у Солуну и на Халкидикију туристима одношени одјећа, обућа и документа, чак и када навигација и новац нису били видљиви. У посљедње вријеме, кампери су такође постали учестала мјета ових организованих група.
Уколико затекнете обијен аутомобил, најважније је да ништа не дирате у возилу и да одмах позовете грчку полицију на број 100 или се упутите у најближу полицијску станицу. Добијање званичног полицијског записника је кључно, нарочито ако су украдени пасоши и банковне картице, или ако планирате да штету наплатите преко осигурања. У случају нестанка картица, одмах контактирајте своју банку ради њихове блокаде, а уколико останете без пасоша, са потврдом из полиције морате се хитно јавити конзулату или амбасади Србије у Грчкој.
Како бисте максимално смањили ризик, придржавајте се превентивних мјера: користите чуване паркинге и гараже, уградите аларм, не остављајте пртљаг на видном мјесту и примените једноставан трик - након што затворите врата и закључате ауто, обавезно повуците кваку пре него што се удаљите.
Велики број туриста никада неће доживјети никакву непријатност током љетовања у Грчкој, која с правом остаје једна од омиљених дестинација наших грађана. Ипак, неколико минута додатног опреза може вам сачувати и новац и живце, јер је у данашње вријеме опрез постао неизоставан дио сваког путовања.
