Тужио хотел јер су његовој супрузи открили с ким је провео ноћ

18.05.2026 13:45

Фото: Envato/bilyanas1

Четрдесетчетворогодишњи Чачанин тужио је хотел у ком је преноћио заједно са пријатељем и још двије женске особе, јер је хотелско особље до најситнијих детаља његовој супрузи открило са ким је провео ноћ.

Случај је доспео на суд јер је поступак запослених у хотелу имао за посљедицу то што је његова жена покушала да се убије, мислећи да је муж преварио.

Наиме, Чачанин је почетком октобра прошле године са пријатељем из Чачка кренуо у Суботицу, да би довезли његов камион. Међутим како је његов пријатељ био у припитом стању, одлучили су да преноће у Београду.

"Отишли смо у тај хотел и тада је мој друг у друштво позвао двије пријатељице. Они су били у једној, а ја сам преноћио у другој, дневној соби, тог апартмана. Сутрадан када сам дошао кући, кренули су проблеми", прича Чачанин додајући да је још тада примијетио да је његова супруга љута, али да на то није превише обраћао пажњу, јер је због природе посла и раније често био одсутан од куће. Он је након тога поново отишао на службени пут, не слутећи да се његова жена тада озбиљно посветила истрази гдје је и са ким провео ноћ.

Супруга покушала да се убије

"Након неколико дана када сам се поново вратио с пута, супругу сам пронашао у воћњаку, око 30 метара од куће. Лежала је на трави са пререзаним венама. Непосредно пре тога она је од хотела добила све детаље мог боравка у хотелској соби…вријеме када сам се пријавио и од‌јавио, ко је све у том апартману боравио, са све фотографијама и снимцима с камера хотелског видео надзора. Доставили су јој и имена женских особа које је пријатељ позвао и коме су оне правиле друштво те ноћи. Био сам ван себе, нисам знао шта се дешава, нити ми је пало на памет шта би могао да буде мотив за страшан чин који је замало уништио нашу породицу", прича он додајући да иначе живи у срећном браку у ком је са супругом добио троје дјеце.

"У тренутку када је себи покушала да одузме живот, супруга није знала да је трудна. Сада чекамо четврту принову, успио сам да јој и докажем да с тим дјевојкама те ноћи ништа нисам имао", каже Чачанин.

У судском спору који ће се водити пред Основним судом у Чачку, друга страна у одговору на тужбу тврди да је самим уласком у хотелску собу Чачанин дао пристанак за обраду података о личности, будући да је то дефинисано њиховим интерним актом. Додају да је тамо и наведено да хотелско особље податке о гостима може достављати трећим лицима.

Адвокат саговорника сматра да је то у директном сукобу са Уставом РС, а потом и са Законом о заштити података о личности.

"Чин запослених у хотелу је нечувен. Тачно је да хотелско особље може податке о гостима достављати трећим лицима, али је Законом тачно наведено у којим ситуацијама је то дозвољено, што овде никако није случај", изјавио је Иван Ћаловић, адвокат Чачанина.

(Курир)

