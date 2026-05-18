"Срце му је препукло": Отац убијеног Александра (22) умро 10 дана након губитка сина

Породична трагедија која је прије десет дана потресла Крушевац и цијелу Србију добила је још болнији и трагичнији епилог. Само неколико дана након што је двадесетдвогодишњи Александар Г. брутално убијен у градском парку у насељу Баре, преминуо је и његов отац, чије је срце препукло од туге за сином.
Према ријечима блиских пријатеља и познаника ове породице, Александров отац се већ дуже вријеме храбро борио са тешком болешћу. Ипак, стравична вијест о губитку дјетета била је ударац који његово нарушено здравље и сломљена душа нису могли да поднесу.
„Борио се дуго са болешћу, али ову трагедију једноставно није могао да издржи. Умро је од туге за дјететом“, кроз сузе су испричали потресени познаници породице за локални портал Централ инфо.
Подсјетимо, Александар Г. (22) свирепо је убијен 8. маја у вечерњим сатима у градском парку. Док су се на друштвеним мрежама у првим сатима након злочина појављивале разне спекулације, Александрови пријатељи и познаници током протеклих дана оштро су демантовали било какву повезаност убијеног младића са криминалним структурама или лошим друштвом. Према њиховим тврдњама, свему је претходио баналан сукоб око мобилног телефона који су осумњичени претходно отели од Александра.
„Узели су му телефон из аута, а пошто су га одмах продали, нису хтјели да му га врате. Онда им је пало на памет да сачекају момка“, написао је један од Александрових пријатеља на друштвеним мрежама.
„Прво су га звјерски пребили, а онда им ни то није било довољно, него су га крвнички изболи. Момак је изгубио живот ни крив ни дужан, бранећи своју ствар.“
Пријатељи и познаници током протеклих десет дана непрекидно евоцирају успомене на Александра, описујући га као увијек насмејаног, позитивног младића који је био оличење доброте и спреман да свакоме притекне у помоћ.
Детаљи те кобне вечери од 8. маја и даље сламају срца мјештана Крушевца. Грађани су несретног младића пронашли у локви крви у градском парку. Према свједочењима станара околних зграда, Александар је посљедњим атомима снаге покушавао да се спаси, дозивајући помоћ и куцајући на врата оближњих станова.
„Кукао је и молио да неко позове Хитну помоћ. Чули смо да је у том самртном ропцу успио и сам да окрене број. Неке комшије кажу да је од шока и болова говорио: 'Помагајте, упуцан сам', иако је заправо био избоден“, испричала је видно потресена жена која станује у близини мјеста гдје се догодио стравичан злочин.
Љекари Опште болнице у Крушевцу брзо су реаговали и сатима се борили за живот тешко рањеног младића, али су повреде виталних органа биле претешке. Александар је преминуо у болници недуго након пријема.
Од настрадалог Александра опростили су се и навијачи Фудбалског клуба Напредак из Крушевца, чији је он био вјерни и дугогодишњи пратилац.
„У Крушевцу је насмрт избоден навијач Напретка. Почивај у миру“, стоји у једној од јавних опроштајних порука уз годину рођења и смрти несретног младића, док у другој пише: „Саучешће породици. Не могу да вјерујем, царе, нека ти је лака црна земља.“
Подсјетимо, брзом и ефикасном акцијом припадника Министарства унутрашњих послова у Крушевцу, осумњичени за овај стравичан злочин су идентификовани и приведени правди непосредно након убиства. Ухапшени су Л.Б. (21) и А.К. (19) због сумње да су извршили кривично дјело убиства.
Они се терете да су те вечери, око 21.40 часова, у парку у насељу Баре, Александру нанели више убодних рана оштрим предметом, након чега су побегли са лица места. Истрага је у току, а јавност у Крушевцу и региону, занемела пред двоструком трагедијом ове породице, захтева најстроже казне за нападаче који су у једном дану угасили млади живот, а потом у смрт одвели и оца који није могао да преживи губитак сина.
(Телеграф)
