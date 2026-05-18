Крај велике акције: Ухапшен Кристијан Алексић из Дрниша

Ухапшен је Кристијан Алексић (50), осумњичен за убиство младића Луку М. (19) у Дрнишу, преносе хрватски медији.
"Осумњичени 50-годишњак је ухапшен те приведен у службене просторије полиције на криминалистичко истраживање које је у току“, саопштила је полиција јутрос у 6.20 часова.
Јаке полицијске снаге на ширем дрнишком подручју интензивно су од суботе увече трагале за 50-годишњим Кристијаном Алексићем, осумњиченим за убиство 19-годишњег достављача пице Луке М.
Злочин се догодио у суботу око 23 часа на тераси Алексићеве породичне куће, а град је од тада под полицијском опсадом. Због потраге били су затворени сви улази и излази из града, а грађани су били позвани да не напуштају домове.
Злочин се догодио у суботу увече када је деветнаестогодишњи студент Лука М, који је привремено радио као достављач хране, дошао у кућу осумњиченог Алексића да достави поруџбину.
Алексић је младића убио са више хитаца у кући, након чега је напустио мјесто догађаја. Према ријечима комшија, осумњичени је напустио кућу наоружан аутоматском пушком, носећи кофер и ранац пун хране. Мјештани кажу да је Алексић неколико дана прије убиства куповао велике количине конзервиране хране у локалној продавници, што може указивати на то да је унапријед планирао да се сакрије.
Начелник полиције Никола Милина се осврнуо и на бројне незваничне информације које су се појавиле у јавности, истичући да полиција провјерава све трагове, али да су неки од медијских навода нетачни.
Према његовим ријечима, информације да је Алексић имао списак људи које је планирао да ликвидира, да је писао графите са пријетњама смрћу или да је учествовао у физичком сукобу неколико дана прије овог догађаја нису тачне.Међутим, шеф полиције је потврдио да осумњичени има озбиљан кривични досије и да је полиција против њега поступала у више наврата. Алексић има пет правоснажних пресуда, од којих су двије спојене у казну затвора од 15 година коју је одслужио (за убиство 22-годишње жене), док су двије условне.
Подсјетимо се да је ријеч о човјеку који је у мају 1994. године брутално убио 22-годишњу дјевојку са 17 убода ножем, а његови тешки психички проблеми помињани су и у ранијим поступцима. Милина је на крају потврдио да је полиција прије три године код Алексића пронашла илегално оружје и поднијела кривичну пријаву, након чега је подигнута оптужница, према којој судски поступак још није почео.
Одговарајући на питања новинара о томе да ли је полиција могла раније да реагује на понашање осумњиченог, Милина је поновио да полиција нема информације нити је добила ниједну пријаву против Алексића након случаја из 2023. године, када је код њега пронађено илегално оружје. Истакао је да полиција провјерава све накнадне наводе, али да у званичним евиденцијама од суботе увече нема нових пријава о пријетњама.
У наставку потраге, полиција је формирала уску и широку зону претраге, а операцију на терену координира посебан командант, рекао је Милина, додајући да ће током ноћи бити коришћена сва расположива технолошка опрема, укључујући термовизијске камере за преглед отворених простора.
С обзиром на то да постоји могућност да се бјегунац стално креће, полицијски тимови ће по потреби детаљно поновити преглед већ посјећених локација и реаговати на сваку дојаву грађана.
Начелник полиције је такође разјаснио информације о оружју које је коришћено за извршење убиства. Супротно првим незваничним информацијама из медија, Милина је потврдио да није у питању аутоматска пушка нити да је коришћено више оружја. Досадашње доказне радње утврђују да је злочин извршен једним ручно израђеним ватреним оружјем које не спада у категорију аутоматског оружја.
Конобар који ради у пицерији у којој је радио убијени младић рекао је за Слободну Далмацију да је само питање времена када ће осумњичени урадити нешто овако, јер је након пуштања из затвора отворено пријетио људима по граду.
– Једини кривац је систем, нико други, само систем… Шта се десило, цијели Дрниш то зна, било је само питање времена – каже он.
– Када је пријављен због посједовања оружја 2023. године, наводно су пронашли списак људи који су му се замјерили, а то је било дванаест плавуша које је желио да ликвидира. Онда су га пронашли послије неколико дана, испитали и пустили – додала је дјевојка која је са групом сједила за столом у кафићу хотела “Даница” у Дрнишу.
Млади Божо додаје да је неколико дана прије овога осумњичени за убиство дошао у локалну продавницу и коментарисао пред људима и питао да ли камере раде и да ли ће бити снимљен ако некога убије, преноси Индекс.
