Радници на најпрометнијој жељезничкој линији у Сјеверној Америци штрајкују, пријетећи великим поремећајима у саобраћају за стотине хиљада путника који путују кроз Њујорк уочи поласка на посао у понедјељак ујутро.
Синдикати који представљају раднике њујоршке компаније Лонг Ајленд Рејл Роуд (ЛИРР) покренули су штрајк у суботу након што нису успјели постићи договор са управом жељезнице о правилима о платама и раду.
Овај штрајк означава први штрајк ЛИРР-a у више од 30 година за око 3.500 синдикалних радника, након дводневног прекида рада 1994. године.
Метрополитанска транспортна управа (МТА) упозорила је да нема замјене за жељезницу, позивајући путнике да раде од куће ако је могуће.
За недјељу нису били заказани формални разговори између синдикалних лидера и управе, што повећава могућност да би поремећаји могли наставити и током ужурбане радне гужве у понедјељак.
"За радничку класу не можете једноставно рећи да остану код куће. Нисмо сви банкари с Вол стрита. Морамо бити у могућности осигурати да радничка класа може стићи у град", рекао је Рочарс Џр., предсједник општине Квинс.
Коалиција синдиката који представљају раднике ЛИРР-a каже да тражи побољшање плата и услова рада након година без повећања плата.
