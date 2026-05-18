Састанци уродили плодом: Кина ће повећати увоз из Америке, у фокусу месо

Амерички предсjедник Доналд Трамп, десно, рукује се са кинеским председником Си Ђинпингом док одлази након посете башти Џонгнанхај у Пекингу, у петак, 15. маја 2026. године.
Фото: Tanjug/Evan Vucci/Pool Photo via AP

Кина је пристала да повећа трговину америчким пољопривредним производима, укључујући говедину и перад, након самита Доналда Трампа и Си Ђинпинга у Пекингу.

Бијела кућа саопштила је да ће Кина куповати америчке пољопривредне производе у вриједности од 17 милијарди долара годишње током 2026. године, а исти ниво требало би да буде задржан и 2027. и 2028. године.

Уз то, биће обновљен приступ кинеском тржишту за америчку говедину, док ће увоз перади бити настављен из савезних држава које је америчко Министарство пољопривреде прогласило слободним од птичјег грипа.

Договор долази двије године након врхунца кинеског увоза америчких пољопривредних производа, који је 2022. године достигао 38 милијарди долара.

Према подацима УСДА (USDA), тај износ је пао на осам милијарди долара у 2025. години, укључујући и пад куповине соје са готово 18 милијарди на три милијарде долара. Ипак, није одмах јасно колико ће Кина додатно куповати соје, иако је управо тај сектор био међу најпогођенијима током трговинског рата.

Споразум се надовезује на раније трговинско примирје из октобра, када је Кина пристала да обнови куповину америчке соје. Бијела кућа је тада навела да се Пекинг обавезао на увоз 12 милиона метричких тона у текућој маркетиншкој години и по 25 милиона тона у свакој од наредне три године. Подаци УСДА показују да су Сједињене Америчке Државе до 7. маја извезле 10,9 милиона тона соје у Кину.

Двије стране најавиле су и ширење трговине кроз узајамно смањење царина за одређене производе. Кинеско Министарство трговине саопштило је да ће радити на уклањању нецаринских баријера и проблема приступа тржишту за пољопривредну робу, док ће Вашингтон разматрати кинеске примједбе у вези са задржавањем млијечних производа, морске хране, извоза бонсаија у саксијама и признавањем покрајине Шандонг (Shandong) као зоне без птичјег грипа.

Према наводима Бијеле куће, стотине америчких погона за прераду говедине, међу којима су и они које воде Тајсон (Tyson) и Каргил (Cargill), поново ће моћи да извозе у Кину. Ипак, Пекинг за сада није званично потврдио све детаље договора.

