Logo
Large banner

Деми Мур је привукла сву пажњу у Кану, појавила се у огромној розој хаљини

18.05.2026 07:36

Коментари:

0
Чланица жирија Деми Мур позира фотографима по доласку на премијеру филма „Папирни тигар“ на 79. међународном филмском фестивалу у Кану, јужна Француска, у суботу, 16. маја 2026. године.
Фото: Таnjug/Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

Филмски фестивал у Кану наставља да буде гламурозан догађај, са звијездама које хрле у Палату фестивала на дуго очекивану пројекцију филма „Тигар од папира“. Од драматичних креација високе моде и скулптуралних силуета до безвременске елеганције, црвени тепих је још једном представио неке од најупечатљивијих модних изгледа фестивала.

Деми Мур је била звијезда ревије, блистајући у упечатљивој ружичастој хаљини.

Побринула се да све очи буду упрте у њу када је стигла на пројекцију филма „Папирни тигар“ у једном од најупечатљивијих модних издања овогодишњег Канског фестивала. Глумица, која посљедњих година поново доминира црвеним теписима и модним насловницама, прошетала је пистом у драматичној јарко ружичастој балској хаљини са огромном скулптуралном машном преко једног рамена.

Раскошна силуета подсјећала је на стари холивудски гламур, док је интензивна ружичаста боја цијелом изгледу дала модеран и разигран додир. Хаљина је додатно истицала њену витку фигуру, а импресиван крој и волуминозна сукња створили су ефекат готово филмске сцене на црвеном тепиху.

Деми Мур-27102025

Сцена

Деми Мур прославила 63. рођендан, славна глумица показала извајану фигуру

Потврдила је свој статус једне од најбоље обучених звијезда фестивала.

Дугу тамну косу је распустила у меке таласе, а гламурозни изглед употпунила је висећим минђушама и елегантним ружичастим ципелама. Својим самоувереним држањем и упечатљивим стилом, Деми је још једном потврдила свој статус једне од најбоље обучених звијезда фестивала.

(индекс)

Подијели:

Тагови :

Деми Мур

глумица

хаљина

Филмски фестивал у Кану

мода

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Деми Мур преварила мужа ноћ прије вјенчања

Сцена

Деми Мур преварила мужа ноћ прије вјенчања

6 мј

0
Гери Олдмен се извинио Деми Мур

Сцена

Гери Олдмен се извинио Деми Мур

1 год

0
Деми Мур проглашена за најљепшу особу на свијету

Сцена

Деми Мур проглашена за најљепшу особу на свијету

1 год

0
Ко је глумица која је "преотела" Оскара Деми Мур

Култура

Ко је глумица која је "преотела" Оскара Деми Мур

1 год

0

Више из рубрике

Бочни поглед на жену која прегледа шарену модну колекцију у модерној продавници.

Стил

Одјећа у овој боји брише умор са лица: За једну нијансу то никада не бисмо рекли

3 д

0
Жена са дугом плавом косом сједи у фризерском салону, док фризерка иза ње држи фигаро и увија јој косу.

Стил

Фризура која подмлађује 10 година: Једноставна за стилизовање

4 д

0
Дјевојка у наранџастој мајици и пуштеном смеђом косом стоји у шуми и држи се за грану.

Стил

Наранџаста је нова црна: Зашто мода 2026. обожава ову боју

6 д

0
Жена сједи на столици, виде јој се само стопала, док обува црне ципеле са ниском потпетицом.

Стил

Од канцеларије до улице: Ниске потпетице освајају прољеће

3 седм

0

  • Најновије

14

06

Крдо крава усмртило жену, мушкарац у тешком стању

13

58

Липовцу шест година затвора, оптуженом наставнику и осталима судиће се поново!

13

56

Упозорење: Нафте има за још неколико седмица

13

55

Пала производња вегетаријанских замјенских производа

13

55

Хоће да забране кинеске аутомобиле, а сами користе дјелове из Кине

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner