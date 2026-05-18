Деми Мур је привукла сву пажњу у Кану, појавила се у огромној розој хаљини

Филмски фестивал у Кану наставља да буде гламурозан догађај, са звијездама које хрле у Палату фестивала на дуго очекивану пројекцију филма „Тигар од папира“. Од драматичних креација високе моде и скулптуралних силуета до безвременске елеганције, црвени тепих је још једном представио неке од најупечатљивијих модних изгледа фестивала.
Деми Мур је била звијезда ревије, блистајући у упечатљивој ружичастој хаљини.
Побринула се да све очи буду упрте у њу када је стигла на пројекцију филма „Папирни тигар“ у једном од најупечатљивијих модних издања овогодишњег Канског фестивала. Глумица, која посљедњих година поново доминира црвеним теписима и модним насловницама, прошетала је пистом у драматичној јарко ружичастој балској хаљини са огромном скулптуралном машном преко једног рамена.
Раскошна силуета подсјећала је на стари холивудски гламур, док је интензивна ружичаста боја цијелом изгледу дала модеран и разигран додир. Хаљина је додатно истицала њену витку фигуру, а импресиван крој и волуминозна сукња створили су ефекат готово филмске сцене на црвеном тепиху.
Потврдила је свој статус једне од најбоље обучених звијезда фестивала.
Дугу тамну косу је распустила у меке таласе, а гламурозни изглед употпунила је висећим минђушама и елегантним ружичастим ципелама. Својим самоувереним држањем и упечатљивим стилом, Деми је још једном потврдила свој статус једне од најбоље обучених звијезда фестивала.
