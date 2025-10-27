Деми Мур преварила мужа ноћ прије вјенчања

Logo

Фото: Таnjug

Деми Мур изненађује изгледом, али и бурним љубавним животом, нарочито када се појаве неки детаљи из прошлости.

Прослављена глумица Деми Мур у својој аутобиографији "Inside Out" открила је неке занимљиве детаље који се тичу њене прошлости и љубавног живота.

Иако је Деми претходних дана главна тема због свог заносног изгледа у седмој деценији, један цитат из њене аутобиографије је био довољан да све остави у сенци.

ILU-FUDBALSKA-LOPTA-060925

Фудбал

Отац фудбалера Манчестер јунајтеда извршио самоубиство

Како је Деми открила, свог првог супруга, Фредија Мура, преварила је уочи вjенчања 1981. године. Глумица наводи како је са своје дjевојачке вечери отишла да се види са мушкарцем ког је упознала на сету.

"Ноћ прије него што смо се вjенчали, умjесто да радим на својим заветима, звала сам мушкарца ког сам упознала на филмском сету. Искрала сам се са дјевојачке вечери и отишла у његов стан."

"Зашто сам то урадила? Зато што сам осјећала да нема мјеста преиспитивању онога што сам већ покренула. Нисам могла да изађем из брака, али сам могла да га саботирам", наводи Деми.

Упркос свему, њихов брак је потрајао четири године, а након тога, славна глумица је отпочела везу са Брусом Вилисом. Ипак, открила је и да није осјећала грижу савести јер је претходни Фредијев брак "растурила".

"Била сам егоцентрична тинејџерка која није била одгајана са пуно поштовања према институцији брака", истакла је Деми.

(б92)

