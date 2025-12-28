Чувена српска глумица открила да има рак

Извор:
Телеграф
28.12.2025
17:09
Коментари:0
Глумица Милица Милша (57) подијелила је на Инстаграму да је, сасвим случајно, примјетила промјене на кожи које су се испоставиле као басоцелуларни карцином, те је јуче, истог дана имала две операције.
Милша је истакла колико је важно реаговати одмах чим се примети нешто необично на кожи.
Сасвим случајно, прије неколико дана, козметичарка ми је открила промјену на кожи. Пар дана касније и сама сам открила још једну. Одмах сам отишла код љекара и дијагностификован ми је басоцелуларни карцином коже на два мјеста. Јуче сам имала двије операције. И добро је што сам одмах отишла код љекара и што су операције урађене одмах. Зато желим да упозорим све да не занемарују промјене на својој кожи и да одмах оду код љекара чим примјете нешто тако.
Јер, то је јако битно да би се болест излијечила. Идемо даље - написала је Милша.
Иначе, поводом тога огласио се и њен супруг, Жарко Јокановић, који је на Инстаграму поручио:
- Мој храбри Емчић... Прошли смо и ово... Идемо даље - поручио је уз њену фотографију.
Њена љубав са сценаристом Жарком Јокановићем (57) многи сматрају за једну од најуспјешнијих и један су од најскладнијих парова.
Љубав са Жарком родила се 1998. године и до данас су заљубљени као првог дана. Он је признао да када је видео њене очи, више није могао да их заборави.
- Он је мене запросио, а још се нисмо пољубили. Тек када сам му рекла "да", тад је и пао пољубац. Познавали смо се недјељу дана прије тога - рекла је гостујући у једној емисији Милица.
