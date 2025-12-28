Logo
Large banner

Умро Данијел Брелаз

Извор:

Танјуг

28.12.2025

16:14

Коментари:

0
Умро Данијел Брелаз
Фото: Pixabay

Истакнути швајцарски политичар из редова партије Зелених и бивши градоначелник Лозане, Данијел Брелаз, преминуо је данас у 75. години, саопштила је његова породица.

Како је наведено, он је умро усљед изненадног срчаног застоја, у Универзитетској болници у Лозани, пренио је Свисинфо.

Данијел Брелаз је примљен у болницу због проблема са бубрезима, а аутопсијом ће бити утврђен тачан узрок смрти

Он је био први зелени посланик у националном парламенту, а функцију градоначелника Лозане обављао је од 2001. до 2016. године.

aleksandar mitrovic (3)

Фудбал

Демантоване важне вијести о Митровићу

Како је саопштено из његове партије, Данијел Брелаз је 1979. изабран као први посланик на свијету из редова зелених који је ушао у национални парламент неке земље.

Функцију посланика обављао је са прекидима више од 20 година, а повукао се у марту 2022. подсетио је Свисинфо.

Подијели:

Тагови:

političar

umro

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јутјуб платформа телефон

Занимљивости

Већина видеа на "јутјубу" направљена вјештачком интелигенцијом

4 ч

1
Ilustracija: Stomak, bolovi

Савјети

Како смањити надимање: 7 савјета љекара

4 ч

0
Потпуни хаос у Сирији: Власти отвориле ватру на демонстранте, најмање двоје мртвих

Свијет

Потпуни хаос у Сирији: Власти отвориле ватру на демонстранте, најмање двоје мртвих

4 ч

0
Ужас код Врбаса: Мушкарца везали, мучили и звјерски усмртили

Хроника

Ужас код Врбаса: Мушкарца везали, мучили и звјерски усмртили

4 ч

0

Више из рубрике

Потпуни хаос у Сирији: Власти отвориле ватру на демонстранте, најмање двоје мртвих

Свијет

Потпуни хаос у Сирији: Власти отвориле ватру на демонстранте, најмање двоје мртвих

4 ч

0
Русија и Украјина постигле примирје у Запорожју како би се избјегла нуклеарна катастрофа

Свијет

Русија и Украјина постигле примирје у Запорожју како би се избјегла нуклеарна катастрофа

6 ч

0
Илон Маск

Свијет

Маск: Велика замјена европског становништва већ се догодила

8 ч

0
Лавров: Русија спремна за наставак сарадње са САД

Свијет

Лавров: Русија спремна за наставак сарадње са САД

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

21

ХОРОР! Мушкарац убио девет особа, међу њима четворо његове дјеце

20

09

Сутра славимо великог пророка: Његове ријечи су опомена за све, а ево шта никако не смијете заборавити

19

53

Састанак Зеленског и Трампа: "Путин је озбиљан у вези с миром"

19

41

Смијењени украјински команданти! Лагали о стању на фронту, што су Руси дебело казнили!

19

35

Материце – мајка је највећа светиња

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner