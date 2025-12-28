Умро Данијел Брелаз

Извор:
Танјуг
28.12.2025
16:14
Коментари:0
Истакнути швајцарски политичар из редова партије Зелених и бивши градоначелник Лозане, Данијел Брелаз, преминуо је данас у 75. години, саопштила је његова породица.
Како је наведено, он је умро усљед изненадног срчаног застоја, у Универзитетској болници у Лозани, пренио је Свисинфо.
Данијел Брелаз је примљен у болницу због проблема са бубрезима, а аутопсијом ће бити утврђен тачан узрок смрти
Он је био први зелени посланик у националном парламенту, а функцију градоначелника Лозане обављао је од 2001. до 2016. године.
Фудбал
Демантоване важне вијести о Митровићу
Како је саопштено из његове партије, Данијел Брелаз је 1979. изабран као први посланик на свијету из редова зелених који је ушао у национални парламент неке земље.
Функцију посланика обављао је са прекидима више од 20 година, а повукао се у марту 2022. подсетио је Свисинфо.
Занимљивости
4 ч1
Савјети
4 ч0
Свијет
4 ч0
Хроника
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
8 ч0
Свијет
10 ч0
Најновије
Најчитаније
20
21
20
09
19
53
19
41
19
35
Тренутно на програму