Израел напао Иран: У Техерану одјекују експлозије

Извор:

Агенције

28.02.2026

07:51

Коментари:

0
Израел Иран напад
Фото: Tanjug/AP Photo

Израелски министар одбране Израел Кац реако је да је Израел напао Иран с циљем, како они тврде, уклањања пријетњи по државу.

Широм Израела оглашавају се сирене за ваздушни опасност, а очекује се непосредан контра напад.

Како је саопштено из Министарства одбране, војна акција је покренута како би се неутрализовале непосредне опасности које пријете Израелу. Због рапидне ескалације ситуације, Кац је хитно прогласио посебно ванредно стање на нивоу цијеле државе.

Власти су упутиле апел јавности да строго слиједе упуте Команде унутрашњег фронта те да остану у сигурним и заштићеним подручјима, односно склоништима, до даљњег.

Израелске обавјештајне и војне службе процјењују да се у врло кратком року очекује масовни напад на Израел, који би могао укључивати ројеве дронова и балистичке пројектиле.

Широм израелских градова већ се чују сирене које упозоравају на опасност из ваздуха.

Истовремено, извори с терена преносе да се у главном граду Ирана, Техерану, чују снажне експлозије, што указује на то да су израелски удари на иранску територију већ у току.

Коментари (0)
09

56

Петковић: БиХ - једина земља која слави почетак рата

09

55

Најљепше вијести у Српској

09

51

У саобраћајци погинуо младић (19) из Козарске Дубице

09

49

Ово је осумњичени за убиство Живка Бакића: Прво му пуцао у ноге, па га ''овјерио'' у главу

09

43

Оласио се Нетанјаху након напада

