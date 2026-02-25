САД увеле нове санкције Ирану, укључујући појединце и бродове

Извор:
Танјуг
25.02.2026
19:12
Коментари:0
Министарство финансија Сједињених Америчких Држава увело је данас нове санкције повезане с Ираном, које обухватају појединце, више ентитета и бродове.
У саопштењу Министарства финансија наводи се да је америчка Канцеларија за контролу страних средстава санкционисала више од 30 појединаца, ентитета и бродова који су, како се тврди, омогућили илегалну продају иранске нафте и производњу балистичких ракета и напредног конвенционалног наоружања у Ирану, пренио је Ројтерс.
БиХ
Кристијан Шмит опет поставља ултиматуме
ОФАК је такође циљао више мрежа које омогућавају Иранској револуционарној гарди и Министарству одбране и логистике оружаних снага Ирана да обезбиједе сировине и машинерију потребну за производњу балистичких ракета и других врста наоружања.
Санкције су уведене неколико сати након што је предсједник САД Доналд Трамп изложио могућност напад у свом обраћању о стању нације америчком Конгресу.
Најновије
Најчитаније
20
35
20
23
20
09
20
08
19
58
Тренутно на програму