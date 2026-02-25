Logo
САД увеле нове санкције Ирану, укључујући појединце и бродове

Извор:

Танјуг

25.02.2026

19:12

САД увеле нове санкције Ирану, укључујући појединце и бродове
Фото: Brett Sayles/Pexels

Министарство финансија Сједињених Америчких Држава увело је данас нове санкције повезане с Ираном, које обухватају појединце, више ентитета и бродове.

У саопштењу Министарства финансија наводи се да је америчка Канцеларија за контролу страних средстава санкционисала више од 30 појединаца, ентитета и бродова који су, како се тврди, омогућили илегалну продају иранске нафте и производњу балистичких ракета и напредног конвенционалног наоружања у Ирану, пренио је Ројтерс.

67128d1598204 Šmit

БиХ

Кристијан Шмит опет поставља ултиматуме

ОФАК је такође циљао више мрежа које омогућавају Иранској револуционарној гарди и Министарству одбране и логистике оружаних снага Ирана да обезбиједе сировине и машинерију потребну за производњу балистичких ракета и других врста наоружања.

Санкције су уведене неколико сати након што је предсједник САД Доналд Трамп изложио могућност напад у свом обраћању о стању нације америчком Конгресу.

