Преминуо чувени српски рокер

Извор:

Телеграф

25.02.2026

19:06

Коментари:

0
Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Јутрос је у 85. години умро Илија Ика Станић, први српски рок гитариста.

Свирао је соло гитару у првој рок групи у Југославији ''СИЛУЕТЕ'', основане 1962. години. Био је члан од оснивања и једини посљедњи жив члан изворног састава бенда.

Крвна група

Здравље

Једна анализа из крви може предвидјети колико ћете живјети

Невероватна популарност групе "Силуете" бивала је све већа из дана у дан, а Зоран Мишчевић, који је такође био дио групе, био је једна од првих мега звијезда. Обожаватељке су га јуриле на концертима - игранкама и по улицама у градовима широм Југославије само до би се дочепале неколико власи његове дуге плаве косе.

Нису снимили много плоча, јер никада нису успјели да пренесу свој "живи" звук у студио, и да звуче као на живим наступима. Али, и поред тога, или управо због тога, Силуете заузимају истакнуто мјесто у историји рокенрола у Југославији.

