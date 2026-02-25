Преминуо чувени српски рокер

Извор:
Телеграф
25.02.2026
19:06
Коментари:0
Јутрос је у 85. години умро Илија Ика Станић, први српски рок гитариста.
Свирао је соло гитару у првој рок групи у Југославији ''СИЛУЕТЕ'', основане 1962. години. Био је члан од оснивања и једини посљедњи жив члан изворног састава бенда.
Невероватна популарност групе "Силуете" бивала је све већа из дана у дан, а Зоран Мишчевић, који је такође био дио групе, био је једна од првих мега звијезда. Обожаватељке су га јуриле на концертима - игранкама и по улицама у градовима широм Југославије само до би се дочепале неколико власи његове дуге плаве косе.
Нису снимили много плоча, јер никада нису успјели да пренесу свој "живи" звук у студио, и да звуче као на живим наступима. Али, и поред тога, или управо због тога, Силуете заузимају истакнуто мјесто у историји рокенрола у Југославији.
