Једна анализа из крви може предвидјети колико ћете живјети

25.02.2026
Једноставна крвна анализа могла би помоћи у предвиђању ко ће вјероватно дуже живјети, показује ново истраживање.
Студија, коју је водила компанија Дјук хелт, у сарадњи са Универзитетом у Минесоти, утврдила је да мали молекули рибонуклеинске киселине (РНК), познати као пиРНА, могу прецизно предвидјети да ли ће старије особе живјети још најмање двије године.
Научници наводе да њихов рад указује на потенцијални нови алат: минимално инвазивну крвну анализу која би могла раније да идентификује краткорочни ризик преживљавања и помогне у усмјеравању интервенција за промовисање здравог старења.
"Комбинација свега неколико молекула пиРНА показала се као најснажнији показатељ двогодишњег преживљавања код старијих особа – јачи од година, животних навика или било ког другог здравственог показатеља који смо проучавали“, изјавила је ауторка рада, професорка са Универзитета Дјук – Вирџинија Бајерс Краус. "Највише нас је изненадило то што је тако снажан сигнал произашао из обичне крвне анализе.“
ПиРНА су мали молекули РНК познати по својој улози у регулацији развоја, регенерације и имунолошке функције. У овој студији, истраживачки тим мјерио је нивое пиРНА у узорцима крви особа старијих од 71 године и открио да су нижи нивои одређених пиРНА снажно повезани са дужим животом.
Како би дошли до закључака, научници су користили напредне технике узрочне вјештачке интелигенције и машинског учења за анализу 187 клиничких фактора и 828 различитих малих РНК молекула у више од 1.200 узорака крви. Узорци су потицали из велике групе из Сјеверне Каролине, успостављене у ранијој студији коју је водио Дјук, а исходи преживљавања потврђени су путем националних података о морталитету.
Статистичко моделирање показало је да група од само шест пиРНА може да предвиди двогодишње преживљавање са тачношћу до 86 одсто. Ови налази су потом потврђени у другој, независној групи старијих особа.
Учесници који су живјели дуже доследно су показивали ниже нивое специфичних пиРНА, што понавља обрасце раније уочене код једноставнијих организама, гдје је смањење броја ових молекула повезано са дужим животним вијеком. Према докторки Краус, то сугерише да пиРНА молекули могу имати директну улогу у дуговјечности.
"Врло мало знамо о пиРНА молекулима у крви, али оно што видимо јесте да су нижи нивои неких од њих бољи“, рекла је докторка Краус. „Када су ти молекули присутни у већим количинама, то може бити знак да нешто у организму није у реду.“
Истраживачи су такође упоредили пиРНА са познатијим здравственим показатељима. У предвиђању краткорочног преживљавања, молекули пиРНА су надмашили године старости, ниво холестерола, физичку активност и више од 180 других клиничких мјера. Иако су фактори животног стила постали значајнији за дугорочније преживљавање, присуство молекула пиРНА и даље је пружало важан увид у основну биологију.
Тим планира да истражи да ли промјене животног стила, лијекови или нове класе лијекова – попут терапија заснованих на ГЛП-1 – могу да утичу на нивое молекула пиРНА. Циљ је и поређење нивоа пиРНА у крви са онима у тјелесним ткивима, како би се боље разумјела њихова функција.
"Ти мали РНК молекули су попут микроменаџера у тијелу“, рекла је докторка Краус. „Тек почињемо да схватамо колико су моћни. Ово истраживање указује на то да бисмо могли идентификовати краткорочни ризик преживљавања помоћу практичне и минимално инвазивне крвне анализе, са крајњим циљем унапређења здравља током старења.“
