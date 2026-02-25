Logo
Large banner

Једна анализа из крви може предвидјети колико ћете живјети

Извор:

Индекс

25.02.2026

18:52

Коментари:

0
Једна анализа из крви може предвидјети колико ћете живјети
Фото: Artem Podrez/Pexels

Једноставна крвна анализа могла би помоћи у предвиђању ко ће вјероватно дуже живјети, показује ново истраживање.

Студија, коју је водила компанија Дјук хелт, у сарадњи са Универзитетом у Минесоти, утврдила је да мали молекули рибонуклеинске киселине (РНК), познати као пиРНА, могу прецизно предвидјети да ли ће старије особе живјети још најмање двије године.

Полиција Њемачка

Свијет

Полицајци затекли језив призор: Мајка убила кћерку (4)?

Нови алат за процјену ризика

Научници наводе да њихов рад указује на потенцијални нови алат: минимално инвазивну крвну анализу која би могла раније да идентификује краткорочни ризик преживљавања и помогне у усмјеравању интервенција за промовисање здравог старења.

"Комбинација свега неколико молекула пиРНА показала се као најснажнији показатељ двогодишњег преживљавања код старијих особа – јачи од година, животних навика или било ког другог здравственог показатеља који смо проучавали“, изјавила је ауторка рада, професорка са Универзитета Дјук – Вирџинија Бајерс Краус. "Највише нас је изненадило то што је тако снажан сигнал произашао из обичне крвне анализе.“

Улога малих молекула РНК

ПиРНА су мали молекули РНК познати по својој улози у регулацији развоја, регенерације и имунолошке функције. У овој студији, истраживачки тим мјерио је нивое пиРНА у узорцима крви особа старијих од 71 године и открио да су нижи нивои одређених пиРНА снажно повезани са дужим животом.

Полиција Црна Гора

Регион

Осуђен насилник за брутално пребијање Српкиње (22): Иживљавао се над њом док је лежала без свијести

Како би дошли до закључака, научници су користили напредне технике узрочне вјештачке интелигенције и машинског учења за анализу 187 клиничких фактора и 828 различитих малих РНК молекула у више од 1.200 узорака крви. Узорци су потицали из велике групе из Сјеверне Каролине, успостављене у ранијој студији коју је водио Дјук, а исходи преживљавања потврђени су путем националних података о морталитету.

Тачност од 86 одсто

Статистичко моделирање показало је да група од само шест пиРНА може да предвиди двогодишње преживљавање са тачношћу до 86 одсто. Ови налази су потом потврђени у другој, независној групи старијих особа.

Учесници који су живјели дуже доследно су показивали ниже нивое специфичних пиРНА, што понавља обрасце раније уочене код једноставнијих организама, гдје је смањење броја ових молекула повезано са дужим животним вијеком. Према докторки Краус, то сугерише да пиРНА молекули могу имати директну улогу у дуговјечности.

"Врло мало знамо о пиРНА молекулима у крви, али оно што видимо јесте да су нижи нивои неких од њих бољи“, рекла је докторка Краус. „Када су ти молекули присутни у већим количинама, то може бити знак да нешто у организму није у реду.“

Жељезничар - Слога Куп БиХ

Фудбал

Слога ућуткала Грбавицу и дошла на праг полуфинала Купа

Бољи показатељ од холестерола или година

Истраживачи су такође упоредили пиРНА са познатијим здравственим показатељима. У предвиђању краткорочног преживљавања, молекули пиРНА су надмашили године старости, ниво холестерола, физичку активност и више од 180 других клиничких мјера. Иако су фактори животног стила постали значајнији за дугорочније преживљавање, присуство молекула пиРНА и даље је пружало важан увид у основну биологију.

Будућа истраживања

Тим планира да истражи да ли промјене животног стила, лијекови или нове класе лијекова – попут терапија заснованих на ГЛП-1 – могу да утичу на нивое молекула пиРНА. Циљ је и поређење нивоа пиРНА у крви са онима у тјелесним ткивима, како би се боље разумјела њихова функција.

Урош и Бора

Сцена

Испливао снимак који нигдје није емитован: Урош и Бора приснији него икада

"Ти мали РНК молекули су попут микроменаџера у тијелу“, рекла је докторка Краус. „Тек почињемо да схватамо колико су моћни. Ово истраживање указује на то да бисмо могли идентификовати краткорочни ризик преживљавања помоћу практичне и минимално инвазивне крвне анализе, са крајњим циљем унапређења здравља током старења.“

Подијели:

Тагови :

krvna slika

крв

дуговјечност

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Војска Мађарске

Свијет

Дрма се у Европи: Војска је распоређена, оптужбе се нижу

2 ч

0
Забрањује се употреба енергетских пића млађима од 16 година у овој држави

Свијет

Забрањује се употреба енергетских пића млађима од 16 година у овој држави

2 ч

0
Бразил поплаве

Свијет

Расте број жртава ужасних поплава: Десетине људи нестало

2 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Унија се претвара у војни савез за рат са Русијом

2 ч

0

Више из рубрике

Избјегавајте узимати ове суплементе уз кафу: Могу изазвати нуспојаве

Здравље

Избјегавајте узимати ове суплементе уз кафу: Могу изазвати нуспојаве

5 ч

0
Откривен ген који смањује жељу за цигаретама

Здравље

Откривен ген који смањује жељу за цигаретама

9 ч

0
Вриједи ли стара изрека да јабука на дан држи љекара подаље?

Здравље

Вриједи ли стара изрека да јабука на дан држи љекара подаље?

1 д

0
Стручњаци упозоравају: Ако вечерате касно, ово би могло да вас забрине

Здравље

Стручњаци упозоравају: Ако вечерате касно, ово би могло да вас забрине

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

23

Хитно хоспитализован Слоба Васић

20

09

Покреће се иницијатива: Ниче нови мост између Српске и Хрватске?

20

08

Суђење познатом глумцу се наставља иако је бивша супруга повукла пријаву

19

58

Фицо: Испорука нафте најраније у марту

19

56

Дјевојчица Софија из Бањалуке се бори за први корак: Потребна јој је наша помоћ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner