Logo
Large banner

Осуђен насилник за брутално пребијање Српкиње (22): Иживљавао се над њом док је лежала без свијести

Извор:

Курир

25.02.2026

18:26

Коментари:

0
Осуђен насилник за брутално пребијање Српкиње (22): Иживљавао се над њом док је лежала без свијести

Васо Р. (43) осуђен је првостепеном пресудом на двије године и три мјесеца затвора због бруталног пребијања Српкиње Дејане Ћ. (22).

Српкиња Дејана Ћ. (22) брутално је претучена у кафићу у којем је радила у Беранама. Њу је 25. октобра 2025. године напао Васо Р. (43), који ју је брутално тукао чак и када је несрећна дјевојка изгубила свијест.

Војска Мађарске

Свијет

Дрма се у Европи: Војска је распоређена, оптужбе се нижу

Дејана Ћ. је открила да јој је након неколико мјесеци пакла кроз који је пролазила, и након насиља, коначно лакнуло јер је насилник осуђен.

Васо Р. осуђен је на обједињену казну, првостепеном пресудом, у трајању од двије године и три мјесеца.

- Коначно ми је мало лакнуло, могу да почнем слободно да дишем и да се вратим кући. Данас је изречена пресуда, његов адвокат ће се сигурно жалити Вишем суду у Беранама у Црној Гори. У том случају, жалићу се и ја, али мислим и надам се да му неће смањити казну - рекла је са олакшањем Дејана за "Блиц" и додала:

- Сада је први пут рекао да му је жао и да жели да се извини. Сигурна сам да је био убијеђен да ће га ослободити јер је то његов град и јер се и раније извлачио. Хвала Богу, правда је била на мојој страни - казала је она.

Сокови

Свијет

Забрањује се употреба енергетских пића млађима од 16 година у овој држави

Детаљи бруталног пребијања

"Урлао је и на судију и на све у судници"

Дејана је истакла да је суђење било врло трауматично јер је, према њеним тврдњама, осумњичени непрестано викао на њу и остале присутне.

- Он је подивљао када му је судија продужио притвор. Вриштао је, онда се обратио судији: "Пустите ме напоље, ја кући имам дјецу!",рекао је да ће због мене морати свима да се доказује и правда да није насилник, а снимак свједочи да ипак јесте - тврди она.

Према њеним ријечима, тада је од судије затражила да се обрати осумњиченом.

- Питала сам га: "А је ли Васо, на моје дијете кући ниси мислио када си ме онако тукао и шутирао ме док сам лежала без свијести?!", након тога је услиједио потпуни хаос. Цијело суђење је било изузетно стресно и напето - рекла је Дејана.

Поплаве у Бразилу

Свијет

Расте број жртава ужасних поплава: Десетине људи нестало

На претходном рочишту свједочило је троје доктора који су били дежурни те ноћи када је Дејана пребијена, а они приликом прегледа Дејани нису констатовали тешке тјелесне повреде које је судски вјештак накнадно доказао.

Приказан снимак бруталног насиља

Након што су раније саслушани свједоци, у судници је приказан снимак на којем се види како Васо звјерски туче Дејану, након чега је, док лежи без свијести, и шутира у главу.

- Гледање снимка било је застрашујуће, додатно ме узнемирило што је пуштен звук и што сам све поново и гледала и слушала. Сједила сам и нијемо посматрала сваки кадар. Имала сам осјећај да гледам насиље које је неко други доживио, а онда су одједном кренуле да ми се тресу и руке и ноге, знојили су ми се дланови... - открила је тада претучена Српкиња.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто: Унија се претвара у војни савез за рат са Русијом

Она је испричала и како се понашао осумњичени Васо док је гледао снимак.

-Он је сједио испред мене, и у једном моменту се ухватио за главу док је гледао шта ми је радио. Када је завршен снимак изашла сам 10 минута на паузу. Није ми било добро, сестра и полицајци су били уз мене - испричала је Дејана.

Подијели:

Тагови :

Berane

пресуда

premlaćivanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пазите шта пише на декларацијама производа: Поједини натписи могу вас заварати

Савјети

Пазите шта пише на декларацијама производа: Поједини натписи могу вас заварати

2 ч

0
Ахмед Кастрати и Саша Вилушић сукоб

Хроника

Осумњичен за убиство сина бх. привредника: Кастратију укинут притвор

2 ч

0
Суспендован полицајац који је ухваћен са милион евра на административном прелазу

Регион

Суспендован полицајац који је ухваћен са милион евра на административном прелазу

3 ч

0
Суд БиХ

Хроника

Одбијен приједлог Тужилаштва за одређивање притвора Драгољубу Кунарцу

3 ч

0

Више из рубрике

Суспендован полицајац који је ухваћен са милион евра на административном прелазу

Регион

Суспендован полицајац који је ухваћен са милион евра на административном прелазу

3 ч

0
Застава Црна Гора

Регион

Бившем оперативцу замрзнуто 13 станова и осам пословних простора

4 ч

0
Откривен кокаин у организму трогодишње дјевојчице, ухапшена мајка

Регион

Откривен кокаин у организму трогодишње дјевојчице, ухапшена мајка

5 ч

0
МУП Хрватске саопштио детаље о несрећи на Уни

Регион

МУП Хрватске саопштио детаље о несрећи на Уни

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

35

Адвокат за АТВ објашњава шта је приправнички уговор и која су права приправника

20

23

Хитно хоспитализован Слоба Васић

20

09

Покреће се иницијатива: Ниче нови мост између Српске и Хрватске?

20

08

Суђење познатом глумцу се наставља иако је бивша супруга повукла пријаву

19

58

Фицо: Испорука нафте најраније у марту

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner