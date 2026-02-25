Осуђен насилник за брутално пребијање Српкиње (22): Иживљавао се над њом док је лежала без свијести

Извор:
Васо Р. (43) осуђен је првостепеном пресудом на двије године и три мјесеца затвора због бруталног пребијања Српкиње Дејане Ћ. (22).
Српкиња Дејана Ћ. (22) брутално је претучена у кафићу у којем је радила у Беранама. Њу је 25. октобра 2025. године напао Васо Р. (43), који ју је брутално тукао чак и када је несрећна дјевојка изгубила свијест.
Дејана Ћ. је открила да јој је након неколико мјесеци пакла кроз који је пролазила, и након насиља, коначно лакнуло јер је насилник осуђен.
Васо Р. осуђен је на обједињену казну, првостепеном пресудом, у трајању од двије године и три мјесеца.
- Коначно ми је мало лакнуло, могу да почнем слободно да дишем и да се вратим кући. Данас је изречена пресуда, његов адвокат ће се сигурно жалити Вишем суду у Беранама у Црној Гори. У том случају, жалићу се и ја, али мислим и надам се да му неће смањити казну - рекла је са олакшањем Дејана за "Блиц" и додала:
- Сада је први пут рекао да му је жао и да жели да се извини. Сигурна сам да је био убијеђен да ће га ослободити јер је то његов град и јер се и раније извлачио. Хвала Богу, правда је била на мојој страни - казала је она.
Дејана је истакла да је суђење било врло трауматично јер је, према њеним тврдњама, осумњичени непрестано викао на њу и остале присутне.
- Он је подивљао када му је судија продужио притвор. Вриштао је, онда се обратио судији: "Пустите ме напоље, ја кући имам дјецу!",рекао је да ће због мене морати свима да се доказује и правда да није насилник, а снимак свједочи да ипак јесте - тврди она.
Према њеним ријечима, тада је од судије затражила да се обрати осумњиченом.
- Питала сам га: "А је ли Васо, на моје дијете кући ниси мислио када си ме онако тукао и шутирао ме док сам лежала без свијести?!", након тога је услиједио потпуни хаос. Цијело суђење је било изузетно стресно и напето - рекла је Дејана.
На претходном рочишту свједочило је троје доктора који су били дежурни те ноћи када је Дејана пребијена, а они приликом прегледа Дејани нису констатовали тешке тјелесне повреде које је судски вјештак накнадно доказао.
Након што су раније саслушани свједоци, у судници је приказан снимак на којем се види како Васо звјерски туче Дејану, након чега је, док лежи без свијести, и шутира у главу.
- Гледање снимка било је застрашујуће, додатно ме узнемирило што је пуштен звук и што сам све поново и гледала и слушала. Сједила сам и нијемо посматрала сваки кадар. Имала сам осјећај да гледам насиље које је неко други доживио, а онда су одједном кренуле да ми се тресу и руке и ноге, знојили су ми се дланови... - открила је тада претучена Српкиња.
Она је испричала и како се понашао осумњичени Васо док је гледао снимак.
-Он је сједио испред мене, и у једном моменту се ухватио за главу док је гледао шта ми је радио. Када је завршен снимак изашла сам 10 минута на паузу. Није ми било добро, сестра и полицајци су били уз мене - испричала је Дејана.
