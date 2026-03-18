Ухапшен мушкарац са 21 паковањем кокаина

Извор:
СРНА
18.03.2026
09:42
Полиција је у Подгорица ухапсила лице чији су иницијали Р.Г. /37/ из тог града код којег је пронађено 21 паковање кокаина.
Наведено лице осумњичено је за кривично дјело неовлаштена производња, држање и стављање у промет опојних дрога, саопштено је из црногорске Управе полиције.
У саопштењу се додаје да ће Р.Г. бити спроведен у надлежност тужилаштва.
