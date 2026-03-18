Владимир доживио клиничку смрт: Другачије је него овдје

Искуство научника Владмира Јефремова који је доживио клиничку смрт никога не оставља равнодушним.
"Док нисам доживио клиничку смрт, нисам озбиљно схватао разговоре о загробном животу. Сматрао сам то заблудом за вјернике. И тада нисам ни размишљао о смрти. Био сам заокупљен својим послом и игнорисао своје тегобе, које су се гомилале као грудва снијега. Имао сам срчане проблеме и мучио ме је бронхитис. Једног дана, током јаког напада кашља, срце ми је стало. Тренутак прије тога, схватио сам да је мој живот завршен", испричао је Владимир Јефремов, научник и конструктор, учесницима међународног конгреса физике 2000. године.
Јефремов је учествовао у лансирању првих вештачких сателита, као и ракета које су допремиле заставицу СССР-а на Мјесец. Године 1983. доживио је клиничку смрт.
"Седамнаест година сам ћутао о ономе што сам видио у загробном животу. Говорити о том искуству било је превише тешко, а признање би могло да наруши мој научни углед", објаснио је. Тек 2000. године одлучио је да подијели своја запажања са научном заједницом.
"12. марта 1983. године, током напада кашља, почео сам да имам потешкоћа са дисањем. Када сам схватио да не могу више ни да удахнем, знао сам да је крај. Мислио сам да ће посљедњи ваздух напустити плућа, да ћу заувек изгубити свест и да ће свему бити крај за мене. Али уместо тога, изненада сам осјетио невјероватну лакоћу", испричао је Јефремов.
Одмах потом, научник се нашао како лети унутар неке врсте цјевастог објекта. Тај осјећај летења био му је познат из снова. У њима је вјежбао контролу лета и свјестан својих снова успио је да задржи фокус када је искусио базично стање бдијења у току клиничке смрти.
"Када сам схватио да летим кроз цијев, из навике сам почео да контролишем покрете. Одлучио сам да прекинем лет јер нисам разумио куда идем нити зашто. Прво сам процијенио својства свијета у којем сам се нашао, па тек онда доносио одлуке. Примијетио сам структуре око себе које би се у нашем поимању могле назвати пејзажом, само што су овде биле уврнуте у цијев", рекао је Јефремов.
У том искуству научник је примијетио промјене у својој свијести. Одједном је могао да продре у суштину свих ствари и феномена, а одговори су му долазили тренутачно, без напора. Убрзо је схватио да његово знање о феноменима надилази оно што је познавао на Земљи.
Јефремов је видио и неразријешене проблеме, попут поквареног телевизора. Само размишљајући о томе, видио је сваку компоненту уређаја. Такође је успио да ријеши технички проблем у конструкторском бироу који је трајао скоро двије године – дизајн крстарећих ракета једноставно му се појавио у мислима.
На почетку је мислио да је сам, али убрзо је осјетио присуство које га није плашило. "Било би глупо мислити да сам једини овде. Присутно је било нешто налик вантјелесној информационој структури. Постепено сам доживљавао интеракцију са овом структуром као функционисање два ентитета. Један је био вођа, други сљедбеник. Касније сам схватио да су могућности овог Вођег Субјекта неограничене. Он све зна, свемоћан је и свуда присутан. Управо Он је давао одговоре на сва моја питања", објаснио је Јефремов.
Јефремов је након повратка успео да ријеши све проблеме које је научио са друге стране живота. Анализирајући своје искуство, закључио је да живот на Земљи не може настати из неживе материје – жива материја је фундаментално сложенија од неживе. Њене особине указују на постојање духовног свијета.
"Свијет који сам посјетио и свијет у који сам се вратио су информативни. Сви објекти у тим световима поседују информационе карактеристике. Загробни и земаљски свет су у сталној интеракцији и заједно чине глобални информациони систем. Ово се не коси са библијским текстовима. На примјер, у фрази ‘У почетку бијеше Ријеч’, Ријеч се односи на заједничку информациону основу", закључио је Јефремов.
"Постоји живот и у загробном животу, и он је другачији него овдје. Наш свијет је једноставнији за разумијевање, са сталним законима природе. У загробном свијету, те константе могу бити промјенљиве. Све формације су информационо дефинисане, а човјек својим мислима може да утиче на њих. Зато тамо видимо оно што желимо да видимо", поручио је Владимир Јефремов, преноси Ало.
