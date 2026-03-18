Једноставне јутарње навике за бољи почетак дана

18.03.2026
Чак и мале промјене у вашој јутарњој рутини могу имати огроман утицај на ваше ментално благостање, а стручњаци кажу да сензорно ресетовање може помоћи у регулисању вашег нервног система. Намјерним поновним повезивањем са својим тијелом и околином, можете започети дан осјећајући се утемељено, мирно и фокусирано, што вам помаже да се осјећате боље спремни да се носите са свим што дан донесе.
Кратка, намјерна рутина која ангажује ваша чула како би вам помогла у регулисању нервног система, сензорно ресетовање помјера мозак и тијело из одговора „бори се или бјежи“ у мирније стање.
- Сензорни унос у облику звука, мириса, температуре или текстуре може нам помоћи да се уземљимо у садашњи тренутак и промијенимо брзину шаљући нашем нервном систему снажну поруку да смо безбједни и да је у реду да се опустимо - каже психолог Нина Кајзер за Реал Симпле.
Ево неколико једноставних пракси које подржавају стручњаци, а које можете укључити у своју рутину сензорног ресетовања.
Прије него што вас преплаве дневни захтјеви, вриједно је сједити у тишини и миру.
- Многи људи се пробуде и одмах се баве активностима или стимулацијом, попут провјеравања телефона, читања вијести и спремања дјеце за школу - каже психолог Кристина Билингсли, напомињући да чак и издвајање једног до три минута тишине може помоћи тијелу да успори и да уму пружи прилику да се припреми за оно што је пред нама. Да би се спријечила прекомјерна стимулација, она такође предлаже да искључите обавјештења на неколико минута током дана како бисте сједили у тишини. Продубите ефекат тако што ћете је упарити са техником дисања 4-7-8: удахните кроз нос на четири бројања, задржите дах на седам и издахните кроз уста на осам. Продужени издах помаже у активирању парасимпатичког нервног система, сигнализирајући вашем тијелу да је безбједно да се опусти.
Без обзира да ли почињете тако што ћете примјетити како се ваше тијело осјећа или које звуке чујете, свјесна пажња помаже у регулисању нервног система враћајући фокус на садашњи тренутак и смањујући анксиозност или размишљање. Ако нисте сигурни гдје да почнете, препоручује се технику лептира: прекрстите руке преко груди и ритмично тапкајте по раменима. Ова техника помаже у смиривању нервног система смањењем анксиозности, стреса и симптома трауме. Друга опција је метода 5-4-3-2-1: идентификујте пет ствари које можете видјети, четири које можете додирнути, три које можете чути, двије које можете осјетити мирис и једну коју можете окусити.
Излагање природној свјетлости може повећати производњу серотонина и ендорфина, који могу побољшати наше расположење и концентрацију и смањити осјећај стреса или депресије. Једноставно пуштање дневне свјетлости унутра повлачењем завјеса и отварањем прозора, чак и ако не излазите напоље, и даље може подржати регулацију нервног система покретањем истих биохемијских промјена у мозгу и тијелу, преносе Новости Магазин.
