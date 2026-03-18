Захарова о Макрону: Ризикује да остане без функције

18.03.2026

08:16

Марија Захарова
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Предсједник Француска Емануел Макрон ризикује да остане без функције мимо своје воље, истакла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Поводом изјаве америчког предсједника Доналда Трампа о томе да ће Макрон врло брзо престати да буде предсједник, Захарова је подсјетила на Венецуелу и Иран.

"Имам још једно питање - да ли ће у случају Макрона бити примјењен венецуелански или ирански сценарио? Мислим да је то главно питање које је, вјерујем, поставио и сам Макрон", рекла је Захарова за Радио "Спутњик".

Предсједнички избори у Француској биће одржани у априлу наредне године, али Макрон нема права учешћа јер иза себе има два петогодишња мандата.

Амерички предсједник критиковао је државе-чланице НАТО јер су одбиле да подрже операцију против Ирана наводећи да је разочаран и британским премијером Киром Стармером.

Бијела кућа је планирала да током ове нед‌јеље објави формирање коалиције за надгледање бродова у Ормуском мореузу.

Вашингтон је позвао у коалицију Француску, Њемачку, Велику Британију, Кину, Јапан, Јужну Кореју и друге земље.

Неке од земаља су већ одбиле учешће, међу њима и Француска.

