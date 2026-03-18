Америка извела снажне ударе у Ормуском мореузу

18.03.2026
Сједињене Америчке Државе извеле су ударе на иранске ракетне положаје уз обалу Ормуског мореуза, користећи снажне пенетрирајуће бомбе намијењене уништавању утврђених и подземних циљева, саопштила је америчка војска.
Америчка централна команда (CENTCOM) навела је на друштвеној мрежи X да су америчке снаге „успјешно употријебиле више пенетрирајућих бомби од 5.000 фунти на ојачане иранске ракетне положаје“ дуж обале мореуза.
Према истом извору, на погођеним локацијама налазиле су се иранске противбродске крстареће ракете које су представљале пријетњу међународној пловидби.
Ормуски мореуз важи за најпрометнији свјетски поморски правац за транспорт нафте, кроз који пролази око 20 одсто глобалних испорука, а недавне тензије довеле су до озбиљних поремећаја у поморском саобраћају и раста цијена енергената.
Кориштене бомбе, познате као „бункер бустер“, односно бомбе за пробијање бункера, дизајниране су да пробију слојеве тла или бетона прије експлозије, за разлику од конвенционалних бомби које детонирају на површини или у ваздуху.
Ријеч је о пројектилима обложеним ојачаним челиком који омогућава дубоко продирање у циљ прије активирања експлозива.
Према доступним подацима, ове бомбе су мање снаге од знатно већих, 30.000 фунти тешких пројектила које су САД користиле у ранијим нападима на подземне нуклеарне објекте у Ирану.
За сада нема независне потврде о размјерама штете нити о евентуалним жртвама, а доступне информације заснивају се на саопштењима америчке војске и извјештајима свјетских агенција, преносе Независне.
Hours ago, U.S. forces successfully employed multiple 5,000-pound deep penetrator munitions on hardened Iranian missile sites along Iran’s coastline near the Strait of Hormuz. The Iranian anti-ship cruise missiles in these sites posed a risk to international shipping in the… pic.twitter.com/hgCSFH0cqO— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 17, 2026
