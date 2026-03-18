Америка извела снажне ударе у Ормуском мореузу

18.03.2026

08:00

Хормушки мореуз
Сједињене Америчке Државе извеле су ударе на иранске ракетне положаје уз обалу Ормуског мореуза, користећи снажне пенетрирајуће бомбе намијењене уништавању утврђених и подземних циљева, саопштила је америчка војска.

Америчка централна команда (CENTCOM) навела је на друштвеној мрежи X да су америчке снаге „успјешно употријебиле више пенетрирајућих бомби од 5.000 фунти на ојачане иранске ракетне положаје“ дуж обале мореуза.

илу-беба-25022026

Друштво

Најљепше вијести у Српској - рођено 29 беба

Мета биле противбродске ракете

Према истом извору, на погођеним локацијама налазиле су се иранске противбродске крстареће ракете које су представљале пријетњу међународној пловидби.

Ормуски мореуз важи за најпрометнији свјетски поморски правац за транспорт нафте, кроз који пролази око 20 одсто глобалних испорука, а недавне тензије довеле су до озбиљних поремећаја у поморском саобраћају и раста цијена енергената.

Шта су „бункер бустер“ бомбе

Кориштене бомбе, познате као „бункер бустер“, односно бомбе за пробијање бункера, дизајниране су да пробију слојеве тла или бетона прије експлозије, за разлику од конвенционалних бомби које детонирају на површини или у ваздуху.

Њемачка

Економија

Нови ударац за посрнулу њемачку привреду: Биће теже него што су очекивали

Ријеч је о пројектилима обложеним ојачаним челиком који омогућава дубоко продирање у циљ прије активирања експлозива.

Према доступним подацима, ове бомбе су мање снаге од знатно већих, 30.000 фунти тешких пројектила које су САД користиле у ранијим нападима на подземне нуклеарне објекте у Ирану.

Без потврде о штети и жртвама

За сада нема независне потврде о размјерама штете нити о евентуалним жртвама, а доступне информације заснивају се на саопштењима америчке војске и извјештајима свјетских агенција, преносе Независне.

Прочитајте више

Ова 2 знака улазе у златно доба

Занимљивости

Ова 2 знака улазе у златно доба

3 ч

0
Иран погубио мушкарца оптуженог да је шпијунирао за Мосад

Свијет

Иран погубио мушкарца оптуженог да је шпијунирао за Мосад

3 ч

0
Балистичка ракета

Свијет

Израелска војска напала циљеве Хезболаха у Либану

3 ч

0
Више бањалучких улица данас без струје

Бања Лука

Више бањалучких улица данас без струје

3 ч

0

Више из рубрике

Иран погубио мушкарца оптуженог да је шпијунирао за Мосад

Свијет

Иран погубио мушкарца оптуженог да је шпијунирао за Мосад

3 ч

0
Балистичка ракета

Свијет

Израелска војска напала циљеве Хезболаха у Либану

3 ч

0
Руска специјалан војна операција, сукоб у Украјини

Свијет

Одбијен највећи напад на Московску област, трајао скоро четири дана

4 ч

0
Мотоциклиста подлетио под шлепер возача из БиХ: Страдао на лицу мјеста

Свијет

Мотоциклиста подлетио под шлепер возача из БиХ: Страдао на лицу мјеста

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

18

Планирате љетовање на Јадрану? Ово су цијене апартмана

11

17

Српкиња лагала да је морнар па се домогла гомиле пара

11

12

Експлодирао метеор изнад Кливленда

11

09

Начин ходања може да открије емоције код људи

11

04

Хитно повучен популарни апарат: Може довести до струјног удара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner