Више бањалучких улица данас без струје

18.03.2026
Због радова данас ће поједини дијелови Бањалуке остати без електричног напајања.
Дијелови улица Војводе Пријезде, Бранка Поповића, Милоша Поповића Ђурина, Мојковачка и Змај Огњеног Вука остају без струје од 09:00 до 12:00 часова.
Од 09:00 до 13:00 часова струје неће имати дијелови улица Палих бораца, 5. приградски пут, Новака Пивашевића и Браће Кукрика.
Без електричне енергије ће остати и дијелови улица Љевчанска, Банијска и Краља Александра И Карађорђевића, те дио насеља Рекавице од 09:00 до 14:00 часова.
