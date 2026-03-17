Бројне бањалучке улице и насеља данас без струје

АТВ

17.03.2026

07:05

Фото: АТВ

Због радова на електромрежи без струје ће данас од 11.30 до 13 часова бити дио насеља Рамићи, саопштили су из "Електрокрајине".

Према њиховим ријечима, дијелови насеља Драгочај и Мишин Хан биће без напајања електричном енергијом од 13 до 14.30 часова.

- Струје неће бити ни у дијелу улице Шарговачка, као и у дијеловима насеља Туњице, Рамићи и Драгочај од 13 до 14.30 часова - навели су из овог предузећа.

Додали су да дијелови улица Академика Јована Сурутке, Бранка Ћопића, Булевар српске војске и Алеја Светог Саве биће без струје од девет до 12 часова, а дијелови улица Љевчанска, Банијска и Краља Александра Првог Карађорђевића, те дио насеља Рекавице од девет до 14 сати.

Прочитајте више

Lisice zatvor pritvor

Свијет

На њемачком аеродрому ухапшен држављанин БиХ

1 ч

0
Лука Дончић

Кошарка

Лука Дончић најбољи играч западне конференције протекле седмице

9 ч

0
Пожар у Основној школи "Мито Игумановић", сумња се да је подметнут

Србија

Пожар у Основној школи "Мито Игумановић", сумња се да је подметнут

9 ч

0
Дарко Лазић након породичне трагедије

Сцена

Дарко Лазић пролази кроз највећу бол због губитка брата, ево ко се не одваја од њега

9 ч

0

Више из рубрике

Јаке полицијске снаге у Бањалуци током дербија Борца и Сарајева

Бања Лука

Огласила се бањалучка полиција о наводном пресретању дјеце у Пријечанима

16 ч

0
Априлили

Бања Лука

Припремите лепезе (и јакне) - стиже "Менопаиза" на Априлили фест

17 ч

0
Непознати мушкарци пресрећу дјецу код моста у Пријечанима: Родитељи у паници

Бања Лука

Непознати мушкарци пресрећу дјецу код моста у Пријечанима: Родитељи у паници

19 ч

1
Више бањалучких насеља данас без струје

Бања Лука

Више бањалучких насеља данас без струје

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

21

Савић за АТВ: Гориво у БиХ и даље јефтиније него у региону

08

15

Крај приватности на Инстаграму: Шта се дешава?

08

13

На кућном прагу човјека усмртио чекићем: Комшије у страху

08

05

Туга у свијету глуме: Преминуо Мет Кларк

07

54

Трамп: Без напада на Иран би избио нуклеарни конфликт и трећи свјетски рат

