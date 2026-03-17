Бројне бањалучке улице и насеља данас без струје

Аутор:АТВ
17.03.2026
07:05
Коментари:0
Због радова на електромрежи без струје ће данас од 11.30 до 13 часова бити дио насеља Рамићи, саопштили су из "Електрокрајине".
Према њиховим ријечима, дијелови насеља Драгочај и Мишин Хан биће без напајања електричном енергијом од 13 до 14.30 часова.
- Струје неће бити ни у дијелу улице Шарговачка, као и у дијеловима насеља Туњице, Рамићи и Драгочај од 13 до 14.30 часова - навели су из овог предузећа.
Додали су да дијелови улица Академика Јована Сурутке, Бранка Ћопића, Булевар српске војске и Алеја Светог Саве биће без струје од девет до 12 часова, а дијелови улица Љевчанска, Банијска и Краља Александра Првог Карађорђевића, те дио насеља Рекавице од девет до 14 сати.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Кошарка
9 ч0
Србија
9 ч0
Сцена
9 ч0
Бања Лука
16 ч0
Бања Лука
17 ч0
Бања Лука
19 ч1
Бања Лука
1 д0
Најновије
Најчитаније
08
21
08
15
08
13
08
05
07
54
Тренутно на програму