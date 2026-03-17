На њемачком аеродрому ухапшен држављанин БиХ

17.03.2026
На њемачком аеродрому Карлсруе/Баден-Баден 15. марта је ухапшен држављанин Босне и Херцеговине по потјерници.
Како преносе њемачки медији ухапшен је од стране Савезне полиције која је контролисала путнике на аеродрому Карлсруе/Баден-Баден.
Ради се о 32-годишњаку који је ухапшен током контроле непосредно при поласку лета за Сарајево.
Након провјере његовог идентитета, полицајци су открили да за њим постоји потјерница због вожње без дозволе. Плаћањем казне избјегао је казну затвора од 15 дана, преносе Независне.
