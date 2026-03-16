Дарко Лазић пролази кроз највећу бол због губитка брата, ево ко се не одваја од њега

16.03.2026
22:47
Коментари:0
Фолкер Дарко Лазић пролази кроз најтежи животни период.
Након што је прошле недјеље сахранио рођеног брата и суочио се са незамисливим губитком, пјевач покушава да пронађе снагу да издржи и настави даље.
Уз њега су сви чланови породице, као и бројни пријатељи, а мир и љубав проналази у ономе што му је најсветије - својој дјеци.
Колико му насљедници значе у овим данима, Лазић је показао својим пратиоцима на друштвеним мрежама.
На Инстаграму је подијелио фотографију своје ћерке Лорене и сина Алексеја.
На слици се види како малишани безбрижно уживају у природи и дјечјој игри пењући се по дрвету, а преко лица им је ставио емоџије мајмунчића.
"Моји" - написао је Дарко Лазић уз емоџи црвеног срца.
