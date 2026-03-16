"Жена је послије Рибникара дала отказ": Пјевач открио да је у контакту с родитељима страдале дјеце

16.03.2026

20:34

Вечерас се, три године након стравичне трагедије у Основној школи "Владислав Рибникар", у Сава центру одржава хуманитарни "Концерт за анђеле".

Пјевач Борис Режак је рекао да се дружи са родитељима страдале дјеце и истакао да своју дјецу учи правим вриједностима.

Супруга Бориса Режака је након трагедије дала отказ, о чему је он такође говорио.

"Мислим да је свим тешко да буду овде вечерас, ја ћу се трудити да концерт оде у позитивнијем смјеру. Ми пјевамо за ту дјечицу, за те анђеле. Порука, између осталог, је да када одемо кући будемо бољи људи и да радимо на томе са својим клинцима, комшијама и пријатељима. Ова фондација жели да пошаље поруку да њихов одлазак није био узалуд и да не смијемо да дозволимо да се понови таква трагедија. Небитан сам и ја и учесници остали концерта, само помислим на родитеље и организаторе и питам се одакле им снаге", рекао је Борис и открио како он утиче на своју дјецу.

- Кћерка ће вечерас доћи овдје, свакодневно радимо са њима. Глупости нам се дешавају у животу јер трчимо за неким виртуелним свијетом и не задовољавамо се обичним стварима. Ушли смо у воз који није добар, али мислим да има наде за нас.

У контакту са родитељима страдале деце

Борис је у контакту са породицама страдале дјеце.

"Са Анђелком се повремено и видим и са још неким родитељима страдале дјеце. Комуницирамо често, њихова бол не може да прође", рекао је он, па објаснио због чега су он и супруга одлучили да она да отказ.

"Моја супруга није радила у Рибникару, али јесте то иницирало јер имам троје клинаца, а видио сам да и моја породица као и већина губи конце. Ради се од јутра до мрака, увијек нека тензија и лоша енергија... Супруга и ја смо одлучили да да отказ да буде ту да помогне дјеци и мени, она је моја десна рука и у смислу посла. Знам да људи тешко живе, ја сам рекао, да ћу ја радити максимално и да се нећу гасити. Барем да један родитељ буде растерећенији, то је најважније да родитељи имају тај однос са њима. Нове генерације је тешко укапирати", објаснио је он.

Boris Režak

Vladislav Ribnikar

пуцњава на Врачару

Прочитајте више

Дјечак убица поново пред судом: Коста свједочи против родитеља

Србија

Дјечак убица поново пред судом: Коста свједочи против родитеља

2 седм

0
Дојава о бомби и у ОШ "Владислав Рибникар": Ђаци одмах евакуисани

Србија

Дојава о бомби и у ОШ "Владислав Рибникар": Ђаци одмах евакуисани

1 мј

0
Владимир Кецмановић изазвао шок на суђењу: Изнио детаље о сину

Србија

Владимир Кецмановић изазвао шок на суђењу: Изнио детаље о сину

1 мј

0
Родитељи Косте Кецмановића који је починио масакр у школи Рибникар морају исплатити још 42.000 КМ

Србија

Родитељи Косте Кецмановића који је починио масакр у школи Рибникар морају исплатити још 42.000 КМ

2 мј

0

Више из рубрике

"Какве свиње": Погледајте како је изгледала дворана након додјеле Осцара

Сцена

"Какве свиње": Погледајте како је изгледала дворана након додјеле Осцара

4 ч

0
Враћа се серија Малком у средини: Ко све глуми?

Сцена

Враћа се серија Малком у средини: Ко све глуми?

6 ч

0
Ово је једини интервју оца Филипа Каписоде након трагедије: "Јавност зна ко је у ствари била Ксенија"

Сцена

Ово је једини интервју оца Филипа Каписоде након трагедије: "Јавност зна ко је у ствари била Ксенија"

6 ч

0
Милица Тодоровић

Сцена

Милица Тодоровић сломљена од бола упутила коментар: "Мили мој"

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Лука Дончић најбољи играч западне конференције протекле седмице

22

49

Пожар у Основној школи "Мито Игумановић", сумња се да је подметнут

22

47

Дарко Лазић пролази кроз највећу бол због губитка брата, ево ко се не одваја од њега

22

33

Трамп: Рат са Ираном може бити окончан већ ове седмице

22

30

Једна од највећих америчких банака постигла нагодбу у тужби са Епстиновим жртвама

