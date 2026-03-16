"Жена је послије Рибникара дала отказ": Пјевач открио да је у контакту с родитељима страдале дјеце

Вечерас се, три године након стравичне трагедије у Основној школи "Владислав Рибникар", у Сава центру одржава хуманитарни "Концерт за анђеле".
Пјевач Борис Режак је рекао да се дружи са родитељима страдале дјеце и истакао да своју дјецу учи правим вриједностима.
Супруга Бориса Режака је након трагедије дала отказ, о чему је он такође говорио.
"Мислим да је свим тешко да буду овде вечерас, ја ћу се трудити да концерт оде у позитивнијем смјеру. Ми пјевамо за ту дјечицу, за те анђеле. Порука, између осталог, је да када одемо кући будемо бољи људи и да радимо на томе са својим клинцима, комшијама и пријатељима. Ова фондација жели да пошаље поруку да њихов одлазак није био узалуд и да не смијемо да дозволимо да се понови таква трагедија. Небитан сам и ја и учесници остали концерта, само помислим на родитеље и организаторе и питам се одакле им снаге", рекао је Борис и открио како он утиче на своју дјецу.
- Кћерка ће вечерас доћи овдје, свакодневно радимо са њима. Глупости нам се дешавају у животу јер трчимо за неким виртуелним свијетом и не задовољавамо се обичним стварима. Ушли смо у воз који није добар, али мислим да има наде за нас.
Борис је у контакту са породицама страдале дјеце.
"Са Анђелком се повремено и видим и са још неким родитељима страдале дјеце. Комуницирамо често, њихова бол не може да прође", рекао је он, па објаснио због чега су он и супруга одлучили да она да отказ.
"Моја супруга није радила у Рибникару, али јесте то иницирало јер имам троје клинаца, а видио сам да и моја породица као и већина губи конце. Ради се од јутра до мрака, увијек нека тензија и лоша енергија... Супруга и ја смо одлучили да да отказ да буде ту да помогне дјеци и мени, она је моја десна рука и у смислу посла. Знам да људи тешко живе, ја сам рекао, да ћу ја радити максимално и да се нећу гасити. Барем да један родитељ буде растерећенији, то је најважније да родитељи имају тај однос са њима. Нове генерације је тешко укапирати", објаснио је он.
