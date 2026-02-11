Дојава о бомби и у ОШ "Владислав Рибникар": Ђаци одмах евакуисани

11.02.2026
18:51
Дојава о бомби стигла је на адресу ОШ "Владислав Рибникар" и још неколико школа у Београду, незванично сазнају медији.
Како се сазнаје, контрадиверзионе екипе одмах су по пријави изашле на терен, а ђаци су евакуисани.
Изласком на терен утврђено је да су дојаве о бомби биле лажне.
Подсјетимо, данас је у 12. београдску гимназију стигла дојава о бомби због чега је евакуисана цијела школа, пише Мондо.
