Дојава о бомби и у ОШ "Владислав Рибникар": Ђаци одмах евакуисани

11.02.2026

18:51

Дојава о бомби и у ОШ "Владислав Рибникар": Ђаци одмах евакуисани

Дојава о бомби стигла је на адресу ОШ "Владислав Рибникар" и још неколико школа у Београду, незванично сазнају медији.

Како се сазнаје, контрадиверзионе екипе одмах су по пријави изашле на терен, а ђаци су евакуисани.

Изласком на терен утврђено је да су дојаве о бомби биле лажне.

Радник пао са зграде

Хроника

Радник погинуо након пада са зграде у Бањалуци, огласило се ОЈТ

Подсјетимо, данас је у 12. београдску гимназију стигла дојава о бомби због чега је евакуисана цијела школа, пише Мондо.

Vladislav Ribnikar

Школа

дојава о бомби

