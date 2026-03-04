Који европски градови су најопаснији за самостално путовање?

Аутор:АТВ
04.03.2026
08:37
Коментари:0
На платформи ТикТок путница Сара Лим подијелила је неочекивано искуство након што је обишла 24 европска града.
Сара је као жена азијског поријекла подијелила објаву у којих пет градова се осјећала најрањивије и најнесигурније, што је привукло велику пажњу.
"Пет градова у Европи у којима се нисам осјећала безбједно (као Азијаткиња)“, написала је у опису видеа. Она је додала да јој се, иако је посјетила неколико земаља источне Европе, Балтика и Балкана, западна Европа чинила мање безбједна.
Говорећи о непријатним ситуацијама у Паризу, испричала је да су је током првог путовања ноћу пратили док је била сама. Током посљедње посјете, тврди, група мушкараца ју је пратила иако је била у друштву пет пријатељица.
"Бројне групе мушкараца окупљале су се ноћу у центру града и то ми је било веома узнемирујуће“, навела је. Њену забринутост додатно је појачала вијест о студенткињи на размјени из Сингапура која је тамо нападнута.
Путовање кроз Италију започела је у Милану, гдје је, према њеним ријечима, замало постала жртва преваре у сопственом смјештају.
Свијет
Интернет у Ирану потпуно искључен више од 84 сата
Преваранте је описала као „веома увјерљиве“, посебно зато што су дјеловали организовано и било их је више. Истакла је и да јој ноћна шетња стамбеним дијеловима града није дјеловала безбједно.
"Морала сам да позовем пријатеље да мене и другарицу испрате назад", рекла је.
Иако Барселона важи за град са највише џепароша, она тврди да се самим тим није осјећала пријатно, иако није ни имала непријатности.
"Од колега са Ерасмуса слушала сам о пљачкама и нападима ножем“, навела је.
Италијанска пријестоница јој је донијела највише непријатних искустава. Сара сматра да је град изразито туристички, због чега има највише уличних превараната.
"Џепарење и крађе су тамо прилично чести“, истакла је.
Њене објаве подијелиле су пратиоце, због чега су многи у коментарима писали своја искуства. Један корисник сложио се са њеном оценом Брисел, наводећи да је тамо живио осам мјесеци и да се стално осјећао несигурно, упркос добром послу.
Други је прокоментарисао да му је иронично када Париз називају градом љубави, јер га он повезује са нападима, прогањањем и џепарењем. Једна корисница је написала да су је у Паризу пратили усред дана док је била сама, док јој је Белгија ноћу дјеловала сумњиво.
Други су потврдили утиске о Италији и Француској, истичући да су џепароши у Милану и Паризу честа појава, пише Б92.
Мађутим, било је и оних који су имали сасвим другачија искуства, па је један корисник подијелио своје искуство живљења у Паризу.
"Живио сам у Паризу и заправо сам се осјећао веома безбједно, осим у близини жељезничке станице Гаре ду Норд. И у Риму сам се осјећао веома сигурно. Али наравно, људи имају различита искуства“, написао је један корисник, преноси Курир.
Други је закључио: "Мјесец дана сам боравио у Паризу и ниједном се нисам осјећао несигурно или угрожено!“
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
23
12
12
12
11
12
07
12
06
Тренутно на програму