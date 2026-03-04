Још један авион из Дубаија слетио у Београд

Извор:
Танјуг
04.03.2026
09:43
Коментари:0
Авион ''Флај Дубаија'' из Дубаија, који је превезао грађане Србије, слетио је јутрос у Београд, објављено је на сајту Аеродрома ''Никола Тесла''.
Авион превозника ''Флај Дубаи'' слетио је на београдски аеродром у 7.40 часова, а требало је да слети синоћ око 21.25 часова.
Здравље
Упаљен аларм: Појавила се шуга у овом граду, уведене строге мјере
Први авион ''Флај Дубаија'' који је превезао држављане Србије из Уједињених Арапских Емирата, слетио је у Београд јуче ујутро.
Од суботе траје сукоб на Блиском истоку између САД и Израела, са једне, и Ирана, са друге стране, због чега је ваздушни саобраћај суочен са прекидима и тешкоћама.
Најновије
Најчитаније
12
12
12
11
12
07
12
06
12
03
Тренутно на програму