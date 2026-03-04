Logo
Још један авион из Дубаија слетио у Београд

Извор:

Танјуг

04.03.2026

09:43

Још један авион из Дубаија слетио у Београд
Фото: Pixabay

Авион ''Флај Дубаија'' из Дубаија, који је превезао грађане Србије, слетио је јутрос у Београд, објављено је на сајту Аеродрома ''Никола Тесла''.

Авион превозника ''Флај Дубаи'' слетио је на београдски аеродром у 7.40 часова, а требало је да слети синоћ око 21.25 часова.

психијатар-доктор

Здравље

Упаљен аларм: Појавила се шуга у овом граду, уведене строге мјере

Први авион ''Флај Дубаија'' који је превезао држављане Србије из Уједињених Арапских Емирата, слетио је у Београд јуче ујутро.

Од суботе траје сукоб на Блиском истоку између САД и Израела, са једне, и Ирана, са друге стране, због чега је ваздушни саобраћај суочен са прекидима и тешкоћама.

Dubai

авион

Србија

Израел Иран

