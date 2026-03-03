Полиција убила разјарене псе, унаказили власницу

Извор:
Телеграф
03.03.2026
16:15
Коментари:0
Пси расе кане корсо који су синоћ у Беранској улици на Вождовцу брутално напали и тешко повредили своју власницу Г. Д. (57) усмрћени су на лицу места од стране полицијских службеника, а њихова тела је преузела "Ветерина Београд" и превезла у хладњачу у Овчи, где ће бити нешкодљиво уклоњена, сазнаје Telegraf.rs.
Како је Telegraf.rs већ писао, напад се догодио у дворишту породичне куће у Кумодражу, иза високе металне капије, а призор који су затекле комшије, а потом и полиција и екипа Хитне помоћи, како кажу, био је језив и тешко описив.
Иза затворене капије, о коју су комшије ударале, види се бетонирано двориште, неколико стабала, четинарско растиње и зелени контејнер поред ког су и даље видљиве тамне мрље крви, разливене по плочнику, осушене, али довољно јасне да покажу гдје је Г. Д. пала и гдје је, како тврде очевици, покушавала да се довуче до куће док су је пси крволочно нападали.
Занимљивости
Кинески хороскоп за март 2026: Некоме срећа на сваком кораку, некоме финансијски тест
- Чуо сам своје псе како чудно лају. Свако ко има пса тачно зна да препозна њихов лавеж и ово није било уобичајено. Таман сам кренуо да видим шта се дешава када ме је позвао комшија који живи улицу даље, али у равни са кућом у којој живи несрећна жена, и рекао ми да је пси кидају. Одмах сам истрчао напоље и спустио се доле до њихове капије гдје сам видио језиву сцену - почео је своју исповијест за Telegraf.rs један од комшија несрећне жене.
Према његовим ријечима, он и комшија су одмах почели да ударају по капији како би одвукли пажњу паса са несрећне жене и пружили јој могућности да се склони на сигурно.
- Почели смо лудачки да ударамо о капију чиме смо стигли како би се фокусирали на нас. Несрећна жена се сва крвава вукла ка кући и скоро три пута губила свијест. Тачно сам видео како колута очима, пада у несвијест, а затим се буди и наставља да се вуче ка сигурности своје куће. Колико сам успио да видим у оном хаосу, чинило ми се да је женка нападала мужјака како би одбранила власницу коју је он бесомучно уједао. Мужјак је био сав искидан по фаци, изуједан - каже саговорник за Telegraf.rs.
БиХ
Заказан лет из Дубаија са 156 држављана БиХ
Он је до детаља испричао за Telegraf.rs шта се све догодило синоћ, присјећајући се вапаја несрећне жене.
- Немојте ме држати за ријеч, али чини ми се да је викала: "Ја сам, Нора". Као да је покушавала да им каже да је то она, да је препознају. Била је свјесна да је не препознају. То је најстрашније - присјећа се очевидац језивог напада.
Према информацијама до којих је дошао Telegraf.rs, напад се догодио када је несрећна жена изашла из куће у двориште како би бацила смеће, а комшије наводе да је можда жељела и да их уведе унутра.
- Они су живели у Шпанији до скоро, у октобру су се доселили овдје, а пси су тамо имали огромно земљиште да трче и троше своју енергију. Пси су са три хектара земље спали на мало двориште и по први пут се сусрели са комшијама које нон стоп пролазе. Мужјак је тада почео да лаје на све живо и да брани кућу и посјед. Можда је изашла из мрака, уплашила их и он помислио да је провалник, а не њихова власница - прича комшија који их је раније упозоравао на могућу трагедију.
Хроника
Одређен притвор мушкарцу (25) који је злостављао дијете своје партнерке
Према његовим ријечима, пси су једном некако успјели да изађу из дворишта на улицу у тренутку када је он био ван куће и, како каже, није било пријатно искуство.
- Једном су изашли на улицу. Видио сам мужјака како ме гледа и одмах сам се склонио у своје двориште. Касније сам звао жену, иако се нисмо познавали, само да је посавјетујем да пси не смију да излазе. Изашла је, позвала их, и они су као војска прошли поред ње и сјели. Рекла ми је тада да их је она одгајила - присјећа се комшија који је заједно са још једним спријечио да се ова драма заврши кобно.
Синоћ, међутим, ништа није помогло. Комшије су позвале Хитну помоћ и полицију, али према њиховим ријечима, од паса није могло да се приђе повријеђеној жени. Полицијски службеници су, како смо већ писали, били приморани да употријебе ватрено оружје јер су се разјарене животиње залијетале и на њих. Тек након што су пси усмрћени, екипа Хитне помоћи је могла да уђе у двориште и збрине тешко повријеђену жену, која је, према ријечима свједока, обилно крварила, а рука јој је била готово откинута.
- Да су најближе комшије одмах реаговале умјесто што су само звале, можда је могло другачије да се заврши. Неки су само изашли и гледали. Ми смо лупали, викали, покушавали да их одвучемо од ње. Када је дошла полиција ту више није било размишљања. Извукли су оружје и усмртили псе. Жао ми је што је то морало тако, женка је вјероватно бранила власницу од помахниталог мужјака, али у том тренутку, онако разјарени, ко зна шта би се догодило да нису упуцали и њу - каже један од мушкараца који је покушавао да скрене пажњу паса ударајући у ограду.
Наука и технологија
Вечерас је "крвави Мјесец" - призор који нећемо видјети до 2028.
У кући је, како Telegraf.rs сазнаје, живела са сином који у тренутку напада није био у Србији.
- Био је у Русији са дјететом. Како сам чуо дијете му је нешто болесно па се тамо лијечи. Баш тешка прича, а јутрос је допутовао када су му јавили шта се догодило. Али џабе сада све, и дресирани пси и све - тихо додаје комшија.
Док се љекари у Ургентном центру боре за живот несрећне жене, у Овчи су у хладњачи завршила тијела паса који су је, како тврде кошије, годинама слушали и пратили као сенка, све док у једном тренутку, из разлога који можда никада неће бити утврђени, нису кренули на руку која их је хранила.
Најновије
Најчитаније
18
09
18
08
18
02
17
58
17
50
Тренутно на програму