Одређен притвор мушкарцу (25) који је злостављао дијете своје партнерке

Општински суд у Бихаћу одредио је на приједлог Кантоналног тужилаштва Унско-санског кантона једномјесечни притвор 25-годишњаку О.Е. због постојања основане сумње да је према дјетету починио кривично дјело Тешка тјелесна повреда и кривично дјело Психичко насиље.
Притвор је одређен због постојања притворских разлога из члана 146. став 1. тачка б) и ц) Закона о кривичном поступку Федерације БиХ, односно због опасности да ће осумњичени утицати на свједоке и уништити доказе или трагове важне за кривични поступак и опасности да ће поновити кривично дјело.
Тужилаштво је отворило истрагу против О.Е. због постојања основа сумње да је током мјесеца фебруара 2026. године, у кући у којој живи, дјетету своје ванбрачне партнерке нанио тешке тјелесне повреде које могу угрозити опште здравствено стање истог и нарушио његов психички интегритет злостављањем и поступајући према њему на начин који вријеђа људско достојанство.
