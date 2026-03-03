Logo
Large banner

Одређен притвор мушкарцу (25) који је злостављао дијете своје партнерке

03.03.2026

15:38

Коментари:

0
Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Општински суд у Бихаћу одредио је на приједлог Кантоналног тужилаштва Унско-санског кантона једномјесечни притвор 25-годишњаку О.Е. због постојања основане сумње да је према д‌јетету починио кривично д‌јело Тешка тјелесна повреда и кривично д‌јело Психичко насиље.

Притвор је одређен због постојања притворских разлога из члана 146. став 1. тачка б) и ц) Закона о кривичном поступку Федерације БиХ, односно због опасности да ће осумњичени утицати на свједоке и уништити доказе или трагове важне за кривични поступак и опасности да ће поновити кривично д‌јело.

Тужилаштво је отворило истрагу против О.Е. због постојања основа сумње да је током мјесеца фебруара 2026. године, у кући у којој живи, д‌јетету своје ванбрачне партнерке нанио тешке тјелесне повреде које могу угрозити опште здравствено стање истог и нарушио његов психички интегритет злостављањем и поступајући према њему на начин који вријеђа људско достојанство.

Подијели:

Тагови :

Бихаћ

zlostavljanje

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пронађено тијело мушкарца у Бањалуци

Хроника

Огласила се бањалучка полиција о тијелу пронађеном код дворане "Борик"

3 ч

0
Пронађено тијело мушкарца у Борику у Бањалуци

Хроника

Ужас у Бањалуци: Пронађено тијело мушкарца код дворане Борик!

3 ч

1
Мајка српског Ескобара из Лакташа ухашпена у Србији!

Хроника

Мајка српског Ескобара из Лакташа ухашпена у Србији!

3 ч

0
Акција Зодијак, диловање кокаина, ухапшен полицајац из Бањалуке

Хроника

Акција ”Зодијак”: Полицајац из Бањалуке осумњичен за диловање кокаина

4 ч

8

  • Најновије

  • Најчитаније

18

08

Ко је Џерод Ејген? Високи савјетник Доналда Трампа састао се са Жељком Цвијановић

18

02

Откривене пукотине на Пељешком мосту: Скандал открили Италијани, хитно се огласиле Хрватске цесте

17

58

Најновија одлука! Евролига се сели у Сарајево?

17

50

Цвијановић у Бијелој кући са Џеродом Ејгеном

17

49

"Политичко Сарајево не одустаје": Узуновић поново тражи да се Додик избрише из регистра!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner