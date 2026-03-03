Мајка српског Ескобара из Лакташа ухашпена у Србији!

Аутор:Огњен Матавуљ
Божана Јездимир (70), мајка Срђана Јездимира из Лакташа нарко боса који се налази у затвору у Еквадору, ухапшена је у акцији МУП-а Србије због сумње да је умијешана у прање најмање 968.000 евра, сазнаје АТВ.
Заједно с њом ухапшен је Н.М. (46) и обома се на терет ставља да су, као припадници организоване криминалне групе, прали новац који је стечен трговином наркотицима на територији Екватора и Европе.
”Ухапшени су Б.Ј. и Н.М. због сумње да су извршили кривична дјела удруживање ради вршења кривичних дела и прање новца. Кривичном пријавом обухваћен је и С.Ј. (Срђан Јездимир, оп.а) који се сумњичи да је организатор криминалне групе и за њим се интезивно трага, као и Н.Б. (36), Б.В.(41) који су осумњичени за неовлаштено држање дрога, а Б.В. се терети и за недозвољено посједовање оружја”, саопштио је МУП Србије.
Како наводе сумња се да је Јездимир, као организатор нарко групе која је од 2019. до 2022. године дјеловала на територији Еквадора и појединих европских земаља вршила, организовао нову групу чији су припадници новац стечен трговином дроге пребацивали у легалне финансијске токове куповином више непокретности у Србији и Аустрији, луксузних сатова, као и држањем веће количине готовог новца у сефовима.
”Б. Ј. и Н. М. одређено је задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву”, наводи се у саопштењу МУП-а Србије.
У тужилаштву наводе да су осумњичени у Србији и Аустрији куповали станове и гараже.
"Од осумњиченог Б.В. одузето је 92.800 евра, а од осумњиченог Н.Б. 472.530,00 евра. Осумњичени ће уз кривичну пријаву бити спроведени у Јавно тужилаштво за организовани криминал након чега ће бити саслушани", наводи се у саопштењу Јавног тужилаштва за организовани криминал.
Срђан Јездимир кога медији називају српским Ескобаром недавно је поново дошао у жижу јавности након што су медији у Еквадору објавили да су откривене криптоване поруке и разговори из којих произилази да је потплаћивао политичаре, гувернере и министре, као и да је једном предсједничком кандидату поклонио џип "форд еџ".
Иначе Јездимир је у ухапшен у новембру 2024. године у Еквадору и због прања новца је осуђен на 10 година затвора. Против њега је покренута и нова истрага због шверца кокаина.
