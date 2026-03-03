Logo
Large banner

Мајка српског Ескобара из Лакташа ухашпена у Србији!

Аутор:

Огњен Матавуљ

03.03.2026

14:18

Коментари:

0
Мајка српског Ескобара из Лакташа ухашпена у Србији!

Божана Јездимир (70), мајка Срђана Јездимира из Лакташа нарко боса који се налази у затвору у Еквадору, ухапшена је у акцији МУП-а Србије због сумње да је умијешана у прање најмање 968.000 евра, сазнаје АТВ.

Заједно с њом ухапшен је Н.М. (46) и обома се на терет ставља да су, као припадници организоване криминалне групе, прали новац који је стечен трговином наркотицима на територији Екватора и Европе.

”Ухапшени су Б.Ј. и Н.М. због сумње да су извршили кривична дјела удруживање ради вршења кривичних дела и прање новца. Кривичном пријавом обухваћен је и С.Ј. (Срђан Јездимир, оп.а) који се сумњичи да је организатор криминалне групе и за њим се интезивно трага, као и Н.Б. (36), Б.В.(41) који су осумњичени за неовлаштено држање дрога, а Б.В. се терети и за недозвољено посједовање оружја”, саопштио је МУП Србије.

kokain ploce

Хроника

Акција ”Генерал”: Преварант из Лакташа умијешан у шверц 500kg кокаина

Новцем од дроге куповали станове у Србији и Аустрији

Како наводе сумња се да је Јездимир, као организатор нарко групе која је од 2019. до 2022. године дјеловала на територији Еквадора и појединих европских земаља вршила, организовао нову групу чији су припадници новац стечен трговином дроге пребацивали у легалне финансијске токове куповином више непокретности у Србији и Аустрији, луксузних сатова, као и држањем веће количине готовог новца у сефовима.

Одузето више од 500.000 евра

”Б. Ј. и Н. М. одређено је задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву”, наводи се у саопштењу МУП-а Србије.

судница

Свијет

"Српски Ескобар" осуђен на деценију робије у Еквадору: "Опрао" 11 милиона од кокаина

У тужилаштву наводе да су осумњичени у Србији и Аустрији куповали станове и гараже.

"Од осумњиченог Б.В. одузето је 92.800 евра, а од осумњиченог Н.Б. 472.530,00 евра. Осумњичени ће уз кривичну пријаву бити спроведени у Јавно тужилаштво за организовани криминал након чега ће бити саслушани", наводи се у саопштењу Јавног тужилаштва за организовани криминал.

Потплаћивао политичаре у Еквадору

Срђан Јездимир кога медији називају српским Ескобаром недавно је поново дошао у жижу јавности након што су медији у Еквадору објавили да су откривене криптоване поруке и разговори из којих произилази да је потплаћивао политичаре, гувернере и министре, као и да је једном предсједничком кандидату поклонио џип "форд еџ".

Затвор

Свијет

Српски Ескобар из Лакташа у центру скандала: Предсједничком кандидату купио ауто

Иначе Јездимир је у ухапшен у новембру 2024. године у Еквадору и због прања новца је осуђен на 10 година затвора. Против њега је покренута и нова истрага због шверца кокаина.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Срђан Јездимир

narko bos

pranje novca

хапшење

Божана Јездимир

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Акција Зодијак, диловање кокаина, ухапшен полицајац из Бањалуке

Хроника

Акција ”Зодијак”: Полицајац из Бањалуке осумњичен за диловање кокаина

1 ч

4
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Одређен притвор мушкарцу (25) због злостављања дјетета

1 ч

0
Љекари се боре за живот жене коју су напали пси: Полицајци их морали убити да би је спасили

Хроника

Љекари се боре за живот жене коју су напали пси: Полицајци их морали убити да би је спасили

2 ч

0
Шанцов оковратник

Хроника

У талу с докторком и полицајком варале осигурање, jедној пријети доживотна

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

36

Казне до 30.000 КМ: И пумпе на мети инспекције

14

35

Битно: Вантјелесна оплодња

14

28

Гориво у Хрватској најскупље у посљедње двије године

14

25

Ови знакови коначно улазе у период среће, стабилности и великих промјена!

14

23

Ужас у Бањалуци: Пронађено тијело мушкарца код дворане Борик!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner