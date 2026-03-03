Logo
Срђану Поповићу из Бањалуке 15 година због убиства Горана Ђуричковића

АТВ

03.03.2026

15:11

Срђан Поповић осуђен за убиство Горана Ђуричковића

У поновљеном судском поступку, окривљени Срђан З. Поповић из Бањалуке, осуђен је на 15 година и 10 мјесеци затвора јер је на шеталишту испред угоститељског објекта "The Old Fishermans Pub", са умишљајем убио Горана Ђуричковића у Будви.

Предсједница кривичног вијећа судија Катарина Падалица изрекла је данас овом окривљеном првостепену пресуду у Вишем суду у Подгорици.

Рекла је да остаје ранија пресуда на снази.

Правоснажним рјешењем ванрасправног вијећа Вишег суда у Подгорици, дозвољено понављање кривичног поступка оптуженом Поповићу, након што је изручен правосудним органима Црне Горе.

Раније осуђен у одсуству

Поповић је раније осуђен у одсуству, на 15 година и 10 мјесеци затвора, због убиства Горана Ђуричковића у Будви и недозвољеног држања оружја.

У првостепеној пресуди се наводи да је Поповић крив што је 27. октобра 2015. године, око 20 часова у Улици Словенска обала у Будви, на шеталишту испред угоститељског објекта "The Old Fishermans Pub", са умишљајем убио Горана Ђуричковића.

srdjan popovic

Хроника

Ko je Banjalučanin izručen Crnoj Gori: Osuđen za ubistvo Pižonovog zeta

У првостепеној пресуди се наводи да је окривљени са простора старе пушкарнице која се налази на зидинама Старог града, изнад локације зване "Звоно", из аутоматске пушке њемачке производње "хеклер & кох", обрушеног фабричког броја, испалио три хица у оштећеног.

У пресуди се даље наводи да се Ђуричковић у том моменту налазио на шеталишту испред угоститељског објекта "Тхе Олд Фисхерманс Пуб". Један од испаљених хитаца погодио га је у предјелу десне стране грудног коша, наносећи му тешке и по живот опасне повреде, од којих је на мјесту наступила смрт.

Након тога је окривљени Поповић побјегао са унапријед припремљеним скутером за воду у правцу Котора.

У мјесту Платамуни је између плажа Трстено и Плоче у ували оставио скутер. Са циљем уништавања биолошких трагова, бензином је запалио наведени скутер и удаљио се у непознатом правцу.

Аутоматску пушку је бацио у море, која је пронађена мору 12. септембра 2016. године у простору између рта Платамуни и плаже Могрен II..

(Вијести.ме)

Срђан Поповић

Горан Ђуричковић

Будва

Црна Гора

