Logo
Large banner

Огласила се бањалучка полиција о тијелу пронађеном код дворане "Борик"

Аутор:

АТВ

03.03.2026

14:53

Коментари:

0
Пронађено тијело мушкарца у Бањалуци
Фото: АТВ

Тијело непознатог мушкарца пронађено је данас у локви крви код дворане "Борик" у Бањалуци.

О свему се огласила и бањалучка полиција.

Борик тијело Бањалука

Хроника

Ужас у Бањалуци: Пронађено тијело мушкарца код дворане Борик!

"Полицијској управи Бањалука данас око 13,45 часова пријављено је да се у Бањалуци у улици Алеја Светог Саве, налази беживотно тијело мушкарца. Полицијски службеници су изашли на лице мјеста и потврдили наводе пријаве", наводе из ПУ Бањалука.

О наведеном је обавијештен дежурни мртвозорник Дома здравља Бањалука и слиједи предузимање даљих мјера и радњи.

Сумња се да је ријеч о несрећном случају, али се спроводе све истражне мјере и радње на утврђивању свих околности смрти.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

тијело борик

пронађено тијело

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Казне до 30.000 КМ: И пумпе на мети инспекције

Друштво

Казне до 30.000 КМ: И пумпе на мети инспекције

3 ч

0
Гориво у Хрватској најскупље у посљедње двије године

Регион

Гориво у Хрватској најскупље у посљедње двије године

3 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Ови знакови коначно улазе у период среће, стабилности и великих промјена!

3 ч

0
Пронађено тијело мушкарца у Борику у Бањалуци

Хроника

Ужас у Бањалуци: Пронађено тијело мушкарца код дворане Борик!

3 ч

1

Више из рубрике

Пронађено тијело мушкарца у Борику у Бањалуци

Хроника

Ужас у Бањалуци: Пронађено тијело мушкарца код дворане Борик!

3 ч

1
Мајка српског Ескобара из Лакташа ухашпена у Србији!

Хроника

Мајка српског Ескобара из Лакташа ухашпена у Србији!

3 ч

0
Акција Зодијак, диловање кокаина, ухапшен полицајац из Бањалуке

Хроника

Акција ”Зодијак”: Полицајац из Бањалуке осумњичен за диловање кокаина

4 ч

8
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Одређен притвор мушкарцу (25) због злостављања дјетета

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

08

Ко је Џерод Ејген? Високи савјетник Доналда Трампа састао се са Жељком Цвијановић

18

02

Откривене пукотине на Пељешком мосту: Скандал открили Италијани, хитно се огласиле Хрватске цесте

17

58

Најновија одлука! Евролига се сели у Сарајево?

17

50

Цвијановић у Бијелој кући са Џеродом Ејгеном

17

49

"Политичко Сарајево не одустаје": Узуновић поново тражи да се Додик избрише из регистра!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner