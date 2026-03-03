Огласила се бањалучка полиција о тијелу пронађеном код дворане "Борик"

Аутор:АТВ
03.03.2026
14:53
Тијело непознатог мушкарца пронађено је данас у локви крви код дворане "Борик" у Бањалуци.
О свему се огласила и бањалучка полиција.
Хроника
Ужас у Бањалуци: Пронађено тијело мушкарца код дворане Борик!
"Полицијској управи Бањалука данас око 13,45 часова пријављено је да се у Бањалуци у улици Алеја Светог Саве, налази беживотно тијело мушкарца. Полицијски службеници су изашли на лице мјеста и потврдили наводе пријаве", наводе из ПУ Бањалука.
О наведеном је обавијештен дежурни мртвозорник Дома здравља Бањалука и слиједи предузимање даљих мјера и радњи.
Сумња се да је ријеч о несрећном случају, али се спроводе све истражне мјере и радње на утврђивању свих околности смрти.
Тренутно на програму