Огласила се бањалучка полиција о тијелу пронађеном код дворане "Борик"

Тијело непознатог мушкарца пронађено је данас у локви крви код дворане "Борик" у Бањалуци.

О свему се огласила и бањалучка полиција.

"Полицијској управи Бањалука данас око 13,45 часова пријављено је да се у Бањалуци у улици Алеја Светог Саве, налази беживотно тијело мушкарца. Полицијски службеници су изашли на лице мјеста и потврдили наводе пријаве", наводе из ПУ Бањалука.

О наведеном је обавијештен дежурни мртвозорник Дома здравља Бањалука и слиједи предузимање даљих мјера и радњи.

Сумња се да је ријеч о несрећном случају, али се спроводе све истражне мјере и радње на утврђивању свих околности смрти.