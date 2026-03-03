Заказан лет из Дубаија са 156 држављана БиХ

Извор:
СРНА
03.03.2026
16:07
Лет из Дубаија за Сарајево са 156 држављана БиХ планиран је за сутра, изјавио је амбасадор БиХ у Уједињеним Арапским Емиратима /УАЕ/ Бојан Ђокић.
Ђокић је навео да је ријеч о држављанима БиХ који су остали у транзиту у моменту кад су почели сукоби на Блиском истоку, као и они који су имали планирано враћање у суботу и понедјељак за Сарајево.
- Компанија "Флај Дубаји" контактирала је њих и рекла им да буду спремни за сутрашњи лет. Чули смо се и са нашим грађанима који су овдје у Емиратима и они су нам потврдили да их је компанија контактирала - рекао је Ђокић.
Он је напоменуо да ће лет да буде реализован само у случају ако безбједносни услови то буду дозволили.
- Тако да, иако је лет планиран, он није 100 одсто потврђен док Агенција за цивилну авијацију то не буде одобрила, односно дала дозволу - додао је Ђокић за Срну.
Он је навео и да се преговара, уколико буде изводљиво, и за чартер лет да се организује сутра или у наредним данима.
Истакао је да је тренутно безбједносна ситуација задовољавајућа, да живот функционише нормално.
- Овдје није никакво ратно стање. Ноћу имате нападе, чујете детонације у даљини, све ракете су пресретнуте, дронови и остали пројектили који лете ка Емиратима - каже Ђокић.
Додао је да саобраћај, продавнице, шопинг молови функционишу на уобичајен начин, нема велике панике нити осјећаја ратног стања, али да постоји доза забринутости и опреза.
