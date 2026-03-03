Сравњена са земљом зграда гдје се бира нови ирански врховни вођа! Ко је био унутра?

Аутор:АТВ
03.03.2026
15:57
Коментари:0
Зграда у којој се састају ирански званичници који ће одлучити о новом врховном вођи земље уништена је у ваздушним нападима, преносе иранске државне новинске агенције.
Скупштина стручњака, која има зграде и у Техерану и јужно од престонице у граду Кому, састоји се од чланова који помажу у одлучивању о томе ко ће преузети ту улогу након убиства ајатолаха Алија Хамнеија у суботу.
Зграда скупштине у Кому сравњена је са земљом у ваздушном нападу, наводе извјештаји.
Свједоци су такође рекли новинској агенцији Ројтерс да је погођено подручје у близини скупштине.
Скај њуз је потврдио аутентичност овог снимка насталог након напада.
حملات هوایی به ساختمان خبرگان در میدان رسالت #قم pic.twitter.com/bkK5bTV1Y5— ائتلاف ۱۰ ꪜ 👀 (@etelaf10) March 3, 2026
Не зна се ко је све био унутра.
Иранска опозициона телевизија Иран интернешенел, са сједиштем у Лондону, објавила је под ознаком "ексклузивно" да је бивши предсједник Ирана Махмуд Ахмадинеџад жив.
- Он је преживио покушај убиства - наводи овај медиј, позивајући се на добро обавјештене изворе који тврде да Ахмадинеџад није повријеђен и пребачен је сигурно мјесто.
Подсјећа се да су током протеклог викенда, за вријеме израелских ваздушних удара, ирански медији објављивали контрадикторне информације о судбини Ахмадинеџада, при чему су неки тврдили да је убијен, а други то нису могли да потврде.
