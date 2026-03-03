Logo
Large banner

Сравњена са земљом зграда гдје се бира нови ирански врховни вођа! Ко је био унутра?

Аутор:

АТВ

03.03.2026

15:57

Коментари:

0
Зграда скупштине у Кому сравњена је са земљом у ваздушном нападу
Фото: Printscreen/X

Зграда у којој се састају ирански званичници који ће одлучити о новом врховном вођи земље уништена је у ваздушним нападима, преносе иранске државне новинске агенције.

Скупштина стручњака, која има зграде и у Техерану и јужно од престонице у граду Кому, састоји се од чланова који помажу у одлучивању о томе ко ће преузети ту улогу након убиства ајатолаха Алија Хамнеија у суботу.

Зграда скупштине у Кому сравњена је са земљом у ваздушном нападу, наводе извјештаји.

Не зна се ко је био унутра

Свједоци су такође рекли новинској агенцији Ројтерс да је погођено подручје у близини скупштине.

Скај њуз је потврдио аутентичност овог снимка насталог након напада.

Не зна се ко је све био унутра.

Иранска опозициона ТВ: Ахмадинеџад је жив, неповређен пребачен на сигурно мјесто

Иранска опозициона телевизија Иран интернешенел, са сједиштем у Лондону, објавила је под ознаком "ексклузивно" да је бивши предсједник Ирана Махмуд Ахмадинеџад жив.

- Он је преживио покушај убиства - наводи овај медиј, позивајући се на добро обавјештене изворе који тврде да Ахмадинеџад није повријеђен и пребачен је сигурно мјесто.

Подсјећа се да су током протеклог викенда, за вријеме израелских ваздушних удара, ирански медији објављивали контрадикторне информације о судбини Ахмадинеџада, при чему су неки тврдили да је убијен, а други то нису могли да потврде.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

Израел Иран

Иран вијести

Teheran

ajatolah

Израел

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Nafta postrojenje

Свијет

Стала производња нафте: Обустављен рад другог највећег нафтног поља на свијету

3 ч

0
Ракета прекинула тениски меч

Тенис

Ракета прекинула тениски меч: Погледајте бијег играча

3 ч

0
Предсједник Америке Доналд Трамп

Свијет

Трамп: ''Желе да разговарају, рекао сам 'прекасно'''

4 ч

0
Авион у Катру

Свијет

Катар поручује: Ирански напади неће остати без одговора

5 ч

0

Више из рубрике

Nafta postrojenje

Свијет

Стала производња нафте: Обустављен рад другог највећег нафтног поља на свијету

3 ч

0
Предсједник Америке Доналд Трамп

Свијет

Трамп: ''Желе да разговарају, рекао сам 'прекасно'''

4 ч

0
Санторини Грчка

Свијет

Ако имате више од 100 kg, заборавите на ову атракцију: Грчка уводи нова правила за туристе

4 ч

0
Авион у Катру

Свијет

Катар поручује: Ирански напади неће остати без одговора

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

09

Снажан ударац: Погођен аеродром у Техерану!

18

08

Ко је Џерод Ејген? Високи савјетник Доналда Трампа састао се са Жељком Цвијановић

18

02

Откривене пукотине на Пељешком мосту: Скандал открили Италијани, хитно се огласиле Хрватске цесте

17

58

Најновија одлука! Евролига се сели у Сарајево?

17

50

Цвијановић у Бијелој кући са Џеродом Ејгеном

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner