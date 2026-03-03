Ракета прекинула тениски меч: Погледајте бијег играча

Аутор:АТВ
Крајње ружне слике долазе са тениског турнира у Фужајри, у Уједињеним Арапским Емиратима, гдје спорт стаје због ракетирања и дронова који облећу овај град и државу.
Један тениски меч је моментално морао да буде прекинут јер се чуо удар иранске ракете близу комплекса.
Наиме, на сусрету Данила Остапенкова и Хајата Мацуоке дошло до прекида јер је експлозија одјекнула јако близу терена у Фужајри, а онда су се сви дали у бијег.
Као што се види, свако је без поговора кренуо ка излазним вратима, а онда су то у међувремену урадили и тенисери и сам главни судија.
Многи играчи су имали проблема да оду из Дубаија, већ су ту били заробљени због опасности која је вребала сваког момента.
САД и Израел сада већ неколико дана ракетирају територију Ирана, док Иранци одговарају тако што бомбардују земље које су домаћини америчким базама.
Тако су се и Уједињени Арапски Емирати нашли на удару, па тенис није баш главна ствар која становницима пада на ум у дневним активностима, преноси "Телеграф".
