Logo
Large banner

Ракета прекинула тениски меч: Погледајте бијег играча

Аутор:

АТВ

03.03.2026

14:56

Коментари:

0
Ракета прекинула тениски меч
Фото: Screenshot / X

Крајње ружне слике долазе са тениског турнира у Фужајри, у Уједињеним Арапским Емиратима, гдје спорт стаје због ракетирања и дронова који облећу овај град и државу.

Један тениски меч је моментално морао да буде прекинут јер се чуо удар иранске ракете близу комплекса.

Тијело борик Бањалука

Хроника

Огласила се бањалучка полиција о тијелу код дворане "Борик"

Наиме, на сусрету Данила Остапенкова и Хајата Мацуоке дошло до прекида јер је експлозија одјекнула јако близу терена у Фужајри, а онда су се сви дали у бијег.

Као што се види, свако је без поговора кренуо ка излазним вратима, а онда су то у међувремену урадили и тенисери и сам главни судија.

Многи играчи су имали проблема да оду из Дубаија, већ су ту били заробљени због опасности која је вребала сваког момента.

gorivo pumpa pixabay

Друштво

Казне до 30.000 КМ: И пумпе на мети инспекције

САД и Израел сада већ неколико дана ракетирају територију Ирана, док Иранци одговарају тако што бомбардују земље које су домаћини америчким базама.

Тако су се и Уједињени Арапски Емирати нашли на удару, па тенис није баш главна ствар која становницима пада на ум у дневним активностима, преноси "Телеграф".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран вијести

Иран

Израел Иран

Ujedinjeni Arapski Emirati

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Руски тенисер Данил Медведев доживио је тежак пораз у осмини финала Аустралијан опена, пошто га је резултатски и играчки декласирао Американац Лернер Тиен.

Тенис

Заробљени тенисери у Дубаију одбили алтернативе - остају гдје су

1 д

0
Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић одржао лекцију која се памти

1 д

0
Danil Medvedev US Open

Тенис

Бивши први тенисер свијета не може из Дубаија: Пропушта први Мастерс у сезони?

2 д

0
Тениска лоптица

Тенис

"Каћин меморијал": Филип Ђокић и Ангелина Ћердић славили у Бањалуци

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

02

Откривене пукотине на Пељешком мосту: Скандал открили Италијани, хитно се огласиле Хрватске цесте

17

58

Најновија одлука! Евролига се сели у Сарајево?

17

50

Цвијановић у Бијелој кући са Џеродом Ејгеном

17

49

"Политичко Сарајево не одустаје": Узуновић поново тражи да се Додик избрише из регистра!

17

42

Шта је ХАМБУРЕК? Ноћна идеја која је постала регионални гастро хит

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner