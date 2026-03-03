Кинески хороскоп за март 2026: Некоме срећа на сваком кораку, некоме финансијски тест

Извор:
Телеграф
03.03.2026
16:09
Коментари:0
Март 2026. не почиње тихо. Почиње снажно, под свјетлошћу тоталног помрачења Мјесеца 3. марта - феномена познатог као "крвави Мјесец".
Овај астролошки догађај уноси дубоку, трансформативну енергију која ће обојити читав мјесец промјенама, расплетима и новим почецима.
Према кинеском хороскопу за март 2026, прољеће доноси потребу да отпустите старо - било да је ријеч о навикама, односима, послу или чак личном стилу. Ово је вријеме када је дозвољено експериментисати, мијењати изглед, доносити храбре одлуке и слушати интуицију. Некима ће срећа долазити са свих страна, док ће други морати да покажу мудрост, нарочито када је реч о новцу и пословним потезима.
У наставку сазнајте шта ваш кинески знак може да очекује у марту 2026. године.
(1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Март за вас доноси убрзан темпо - састанци, преговори и пословна путовања смењиваће се без паузе. Ипак, оно што је важно јесте стабилност - новац ће пристизати у мањим, али сигурним износима, што вам даје осјећај контроле. Нећете имати разлога за панику, али будите стрпљиви са већим инвестицијама.
Занимљивости
Судбина се мијења: Један знак плива у парама, други тоне у дугове
У љубави сте окружени бригом и пажњом, што ће вам помоћи да избјегнете емотивну исцрпљеност. Ако сте слободни, културни догађаји и мјеста са умјетничком енергијом могу вам донијети занимљив сусрет.
Посебан савјет - не јурите брзе резултате, стабилност је ваша највећа предност овог мјесеца.
Срећан дан - 3. март.
(1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
За вас је март мјесец чишћења - споља и изнутра. Научите да кажете "не" обавезама које вам црпе енергију и затворите поглавља која вас оптерећују. Организација дома и завршавање старих пројеката донеће вам осјећај олакшања.
У партнерским односима могућ је романтичан бег или планирање заједничког путовања. Слободни би требало да енергију усмјере на лични развој и физичко здравље.
Финансије су стабилне, али избегавајте позајмице.
Посебан савјет - поставите границе и не осјећајте кривицу због тога.
Срећан дан - 10. март.
(1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
Енергија вам је на врхунцу и имате утисак да можете све. Срећа јесте на вашој страни, али импулсивно трошење може покварити слику. Посебно будите опрезни са великим куповинама и ризичним улагањима.
У љубави се отвара стабилност, а слободни би могли упознати особу која дјелује као судбински сусрет.
Пословне прилике долазе брзо - размислите пре него што прихватите сваку.
Посебан сјавет - не мијешајте еуфорију и сигурност, нису исто.
Срећан дан - 5. март.
(1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
Инспирација вас покреће и даје вам снагу да завршите оно што сте дуго одлагали. Март је одличан за креативне пројекте и нове почетке. Интуиција вам је посебно наглашена средином мјесеца - вјерујте унутрашњем осјећају.
Занимљивости
За ове знакове Зодијака данас почиње период општег благостања
У љубави следи важан разговор који може промијенити динамику односа. Слободни би могли упознати некога на културним догађајима или кроз заједничке интересе.
Финансије се поправљају кроз лични ангажман.
Посебан савјет - не игноришите знакове које вам живот шаље.
Срећан дан - 20. март.
(1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
Март вам доноси блистав период - могуће је унапређење, бонус или признање за труд. Ваша харизма је наглашена и лако освајате симпатије.
У љубави је могућа велика одлука - чак и просидба крајем мјесеца. Слободни ће имати среће на путовањима или кроз пословне контакте.
Ипак, не заборавите породицу док јурите успјех.
Посебан савјет - подијелите успјех са онима који су уз вас били и када није било лако.
Срећан дан - 10. март.
(1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)
Мудрост је ваша највећа снага у марту 2026. године. Планове задржите за себе док их не разрадите до краја. На послу покажите иницијативу, али без превише откривања стратегије.
У партнерским односима вријеме је за озбиљне разговоре о будућности и заједничким финансијама. Слободни би могли схватити да се љубав крије међу пријатељима.
Финансијски опрез доноси дугорочну сигурност.
Посебан савјет - не откривајте све карте прерано.
Срећан дан - 18. март.
(1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
Март је за вас изузетно продуктиван - балансираћете посао, физичку активност и друштвени живот. Ипак, крајем мјесеца осјетићете потребу за миром и повлачењем.
У љубави је важно да отворено говорите о бригама. Слободни могу испробати апликације за упознавање, али будите опрезни са дељењем личних података.
Финансије су стабилне, али немојте преузимати туђе трошкове.
Посебан сјавет - дозволите себи дан без обавеза.
Срећан дан - 22. март.
(1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Вријеме је за паузу и редефинисање приоритета. Посветите пажњу дому, организацији простора и емотивном миру. Чишћење и ослобађање од непотребних ствари донеће вам осећај нове енергије.
У љубави су могући нежни тренуци и продубљивање односа. Слободни би могли упознати особу кроз креативне активности.
Финансије захтевају рационалност и планирање.
Посебан савјет - спорији темпо доноси боље резултате.
Срећан дан - 27. март.
(1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Понуде и прилике долазиће са свих страна, а ви ћете бити тражени и цјењени. Ипак, не дозволите да посао потпуно преузме ваш приватни живот.
У љубави је идеално вријеме за путовање са партнером. Слободни улазе у динамичан и страствен период.
Новац долази, али и трошкови расту - будите паметни са инвестицијама.
Занимљивости
Ови дани су према астрологији најсрећнији у марту: Паметно их искористите
Посебан савјет - успјех нема смисла ако немате с ким да га подијелите.
Срећан дан - 15. март.
(1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
На послу ћете бити тестирани - али управо ту лежи прилика за доказивање. Останите смирени и не реагујте импулсивно на критике.
У емотивним односима потребно је више времена и пажње. Слободни би требало да уложе у себе - нови изглед може подићи самопоуздање.
Финансије су стабилне, али без ризичних потеза.
Посебан савјет - дисциплина вам доноси побједу.
Срећан дан - 25. март.
(1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
У каријери долази затишје, али у љубави прави ватромет. Могући су поклони, изненађења и озбиљни разговори о будућности. Веридба до краја мјесеца није искључена.
Искористите овај емотивни замах, али поставите јасне границе. Слободни би требало да вријеме посвете себи и сопственим потребама.
Финансије су стабилне, без великих осцилација.
Посебан савјет - не бежите од емоција, али чувајте достојанство.
Срећан дан - 8. март.
(1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
Март тражи акцију - не одлажите одлуке јер вам управо брза реакција може донети финансијску добит. Ово је добар период за додатне изворе прихода и планирање одмора.
У љубави су могући неочекивани сусрети и изненађења која мијењају перспективу.
Слободни би могли схватити да се потенцијални партнер већ налази у њиховом окружењу.
Посебан савјет - направите простор за ново, и емотивно и материјално.
Срећан дан - 29. март.
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
7 ч0
Занимљивости
10 ч0
Занимљивости
22 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
7 ч0
Занимљивости
10 ч0
Занимљивости
22 ч0
Најновије
Најчитаније
18
02
17
58
17
50
17
49
17
42
Тренутно на програму