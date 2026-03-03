Алергија на воду? Овако изгледа живот са свакодневним болом

Извор:
Једној жени и најкраћи контакт с водом претвара живот у борбу са боловима.
Вода је основна животна потреба о којој милијарде људи уопште не размишљају. Користимо је за пиће, туширање, прање веша и судова, али једној жени и најкраћи контакт с водом претвара живот у борбу са боловима. Челси, 23-годишња мајка, на ТикТоку је проговорила о свом изузетно ријетком стању – тешкој алергији на воду.
Челси у видеу је објаснила с каквим се изазовима свакодневно суочава. Иако се тушира као и сви други, сваки контакт с водом оставља је у јаким боловима.
"Како се купам? Као и сви други, само што ја морам трпети бол и осип који ужасно сврби“, рекла је својим пратиоцима.
Нагласила је да и даље може пити воду, али мора да буде изузетно опрезна да јој не дође у додир с кожом. Алергијске реакције изазива јој "било која врста воде“, укључујући кишу и зној.
Поред физичке боли, Челси се бори и са коментарима на интернету у којима је оптужују да измишља своје стање. "Да бар лажем, пријатељу“, поручила је онима који сумњају у њену причу.
На заједљиве примедбе да се вјероватно не купа, одговорила је саркастично:
"Значи, ти се онда не переш.’ Ма не, уопште, само ходам около 365 дана у години неопрана.“ Слично је реаговала и на коментаре сажаљења.
Упркос свему, Челси се труди да живи нормално. На питање да ли иде на пливање, одговорила је: "Не могу, али трудим се да ми то не ограничава живот. Живот је само један и волим да га живим пуним плућима.“
Своје стање контролише свакодневним узимањем лијекова и мјесечном ињекцијом. Алергија јој је дијагностикована око 13. године, након што су љекари прво мислили да је у питању хормонална промјена. Како је појаснила у коментарима, ако јој вода дотакне кожу, избијају јој болни осипи по лицу, леђима, грудима и рукама.
Стање које Челси описује најчешће се повезује са такозваном аквагеном уртикаријом – изузетно ријетким поремећајем код којег контакт коже са водом може изазвати црвенило, копривњачу, осип, јак свраб, пецкање или бол.
Реакцију могу изазвати туширање, киша, море, па чак и зној. Важно је нагласити да људи са овим стањем у правилу могу пити воду, јер се проблем јавља првенствено када вода дође у додир с кожом.
