Алергије код дјеце: Како препознати прве знакове

Прољеће доноси дуже дане, више боравка на отвореном и, нажалост, сезонске алергије.
Код дјеце се први симптоми често замијене с прехладом, што може одгодити правовремену реакцију.
У прољеће цвату бројна стабла и биљке, а полен се лако шири зраком. Дјеца која имају осјетљив имунолошки систем могу реаговати претјерано на те честице. Најчешћи окидачи су полен брезе, лијеске, јохе и трава.
Ако у породици постоји хисторија алергија, астме или атопијског дерматитиса, већа је вјеројатност да ће и дијете развити алергијску реакцију.
Први знакови на које родитељи требају обратити пажњу
Симптоми се најчешће појављују нагло и трају дуже од обичне прехладе.
учестало кихање, посебно у серијама
бистар, воденасти исцједак из носа
зачепљен нос без температуре
сврбеж носа, очију или грла
сузне и црвене очи
сухи, надражајни кашаљ
За разлику од вирусне инфекције, алергије обично не прате повишена температура, болови у тијелу ни опште лоше стање.
Прехлада траје седам до 10 дана и често започиње опћом слабошћу. Алергија може трајати седмицама, па и мјесецима, посебно ако је дијете стално изложено полену. Симптоми алергије често се појачавају након боравка на отвореном и смањују у затвореном простору.
Када потражити помоћ љекара?
Ако симптоми трају дуже од двије седмице, погоршавају се или утичу на сан и свакодневно функционисање дјетета, препоручује се консултација с педијатром. Љекар може препоручити антихистаминике, капи за нос или даљњу алерголошку обраду.
Код дјеце која развију отежано дисање, пискање у прсима или учестале ноћне нападе кашља, потребно је искључити развој алергијске астме.
Постоје једноставне мјере које могу ублажити тегобе:
редовно провјетравање простора (али избјегавати рано јутро кад је концентрација полена висока)
прање косе и пресвлачење дјетета након боравка вани
сушење веша у затвореном простору
кориштење физиолошког раствора за испирање носа.
