Алергије код дјеце: Како препознати прве знакове

Извор:

Кликс

02.03.2026

20:10

Алергија, болест
Фото: Pixabay/Mojpe

Прољеће доноси дуже дане, више боравка на отвореном и, нажалост, сезонске алергије.

Код дјеце се први симптоми често замијене с прехладом, што може одгодити правовремену реакцију.

У прољеће цвату бројна стабла и биљке, а полен се лако шири зраком. Дјеца која имају осјетљив имунолошки систем могу реаговати претјерано на те честице. Најчешћи окидачи су полен брезе, лијеске, јохе и трава.

Ако у породици постоји хисторија алергија, астме или атопијског дерматитиса, већа је вјеројатност да ће и дијете развити алергијску реакцију.

Први знакови на које родитељи требају обратити пажњу

Симптоми се најчешће појављују нагло и трају дуже од обичне прехладе.

Обратити пажњу на:

учестало кихање, посебно у серијама

бистар, воденасти исцједак из носа

зачепљен нос без температуре

сврбеж носа, очију или грла

сузне и црвене очи

Алергија прехлада

Здравље

Почиње сезона алергија: Како да се заштитите овог прољећа?

сухи, надражајни кашаљ

За разлику од вирусне инфекције, алергије обично не прате повишена температура, болови у тијелу ни опште лоше стање.

Како разликовати алергију од прехладе?

Прехлада траје седам до 10 дана и често започиње опћом слабошћу. Алергија може трајати седмицама, па и мјесецима, посебно ако је дијете стално изложено полену. Симптоми алергије често се појачавају након боравка на отвореном и смањују у затвореном простору.

Када потражити помоћ љекара?

Ако симптоми трају дуже од двије седмице, погоршавају се или утичу на сан и свакодневно функционисање дјетета, препоручује се консултација с педијатром. Љекар може препоручити антихистаминике, капи за нос или даљњу алерголошку обраду.

Код дјеце која развију отежано дисање, пискање у прсима или учестале ноћне нападе кашља, потребно је искључити развој алергијске астме.

Шта родитељи могу учинити код куће?

Постоје једноставне мјере које могу ублажити тегобе:

редовно провјетравање простора (али избјегавати рано јутро кад је концентрација полена висока)

прање косе и пресвлачење дјетета након боравка вани

сушење веша у затвореном простору

кориштење физиолошког раствора за испирање носа.

(кликс)

