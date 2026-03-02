Logo
Large banner

Обратите пажњу на овај уређај у кухињи: То је највећи потрошач струје

Извор:

Курир

02.03.2026

11:02

Коментари:

0
Обратите пажњу на овај уређај у кухињи: То је највећи потрошач струје
Фото: Unsplash

Право је вријеме да провјерите који кућни апарати највише оптерећују ваш буџет. Док се припремају нове тарифе за 2026. годину, многа домаћинства у Србији покушавају да идентификују главне "кривце" за високе рачуне, а одговори су често изненађујући.

Иако свакодневно користимо уређаје попут фрижидера, рерне и телевизора, нисмо увијек свјесни ко заправо повлачи највише киловата из мреже.

Полиција Србија

Хроника

Маскирана банда упала у стан Кинезу, везали га и мучили

Ко је највећи потрошач у вашој кухињи?

Недавна истраживања о еколошкој свијести и потрошњи енергије показала су да већина људи греши у процјени. Док многи прстом упиру у машину за сушење веша или машину за судове, права истина је другачија.

Статистика открива сљедеће:

35% испитаника је тачно идентификовало индукциону плочу за кување као највећег потрошача

Машина за судове се нашла на листи код свега 10% људи

Многи су прецијенили потрошњу фрижидера, који иако ради стално, троши знатно мање од грејних тијела

Индукциона плоча за кување заиста троши највише електричне енергије од свих стандардних кућних апарата. Њена годишња потрошња може бити чак три пута већа од потрошње фрижидера или машине за прање веша, пише Геаорганиц.

Ивица Дачић-2602026

Србија

Министар здравља саопштио нове информације о стању Ивице Дачића

Рачуница: Колико нас кошта кување?

Трошак експлоатације индукционе плоче зависи од њене снаге, која се обично креће у распону од 1000 до 3000 W.

Дневна потрошња: Ако плоча ради просјечно сат времена дневно, она може потрошити значајну количину енергије која се брзо акумулира

Годишњи ниво: Просјечна годишња потрошња овог уређаја износи око 1200 kWh

Финансијски удар: У зависности од тарифе, ово може представљати значајну ставку на рачуну, често премашујући трошкове свих осталих кухињских апарата заједно

Младен Босић и Мирко Шаровић

Република Српска

Хоће ли "васкрснуће" Шаровића и Босића предати Станивуковићу кандидатуру

Иако су ови уређаји брзи и ефикасни, њихова снага захтијева пажљиво планирање оброка и рационално коришћење како би се избјегли екстремно високи рачуни за струју.

Подијели:

Тагови :

електрична енергија

struja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дубаи

Сцена

Ове српске пјевачице су купиле станове у Дубаију: Један вриједи пола милиона евра

3 ч

0
Трамвај

Хроника

Мушкарац покушао ући у трамвај, па га ударила врата

3 ч

0
Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица

Остали спортови

Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица

3 ч

0
Руски тенисер Данил Медведев доживио је тежак пораз у осмини финала Аустралијан опена, пошто га је резултатски и играчки декласирао Американац Лернер Тиен.

Тенис

Заробљени тенисери у Дубаију одбили алтернативе - остају гдје су

3 ч

0

Више из рубрике

Како безбједно користити избјељивач за веш?

Савјети

Како безбједно користити избјељивач за веш?

5 ч

0
Чишћење

Савјети

Овај састојак је право благо у кући: Чисти све од пода до плафона

16 ч

0
Јагода-садња

Савјети

Март идеалан за садњу јагода: Савјети за правилну припрему тла, залијевање и заштиту од мраза

20 ч

0
Телефон вам је упао у воду? Пратите ове кораке који га могу спасити

Савјети

Телефон вам је упао у воду? Пратите ове кораке који га могу спасити

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

04

Овај хороскопски знак не зна за пораз

14

00

Нове жртве на америчкој страни: Појавили се снимци ковчега

13

56

Влада Либана забранила војне активности Хезолаха

13

52

Понесите кишобран: Сутра нас очекује промјена времена

13

51

Убицама Славише Крунића потврђено 85 година затвора!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner